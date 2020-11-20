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怒批川普「最不負責任總統」　拜登認：不排除對現任政府提訴訟

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▲▼美國民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國民主黨籍總統當選人拜登19日表示，總統川普應該以「最不負責任的總統」之名列入史書，因為他不斷利用各種手段拒絕接手選舉結果。拜登也提到，現在他的過渡交接團隊無法獲得任何資訊，不排除對現任政府提告。

拜登（Joe Biden）19日在德拉瓦州和多位跨黨派州長會面，討論未來防疫相關問題，接著在後續的記者會中表示，總統川普應該以「最不負責任的總統」之名列入史書；尤其川普採取各種手段拒絕接受選舉結果，「每個美國人民都親眼見證他的不負責任，這個結果就是向世界各國發送『民主是如此運作』的毀滅性訊息。」

拜登指出，現階段多位跨黨派州長對於防疫都有共識，但川普拒絕讓他的過渡交接團隊獲取任何聯邦資訊，包含新冠肺炎病毒和疫苗分發等計畫，「很難理解這個人是怎麼想的，這真的很難理解，他的所作所為令人髮指。」

另外，當記者提及，「是否考慮對現任政府和美國總務署（GSA）提告？」拜登則曖昧表示，不排除這個可能性。他也說，最快在下周感恩節前夕，就會公布新任財政部長人選，「這個人會被民主黨的所有成員，包含進步派和溫和派所接受。」

拜登也強調，他在防疫上不會採取任何形式的經濟封閉措施，「我不會讓經濟停滯，不會全國性的封鎖，因為每個地區都能各有不同，所以在我看來，沒有任何情況能讓全國封鎖，我認為這會適得其反。」

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