內華達驚傳買票醜聞！　美媒踢爆：挺拜登團體「以獎品換選票」

▲內華達州最近爆出有非營利組織以獎品換取民眾選票的選舉醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美選投票日距今已逾半個月，不少州卻仍在進行重新計票的過程，總統川普也一再宣稱，本屆大選出現了嚴重的舞弊情況，勢要透過法律戰為自己討回公道。美國保守派線上媒體《聯邦黨人》最近爆料，內華達州發生了一樁涉嫌以獎品買票的選舉醜聞，卻在公眾視野下被隱藏了數週之久。

據《聯邦黨人》（The Federalist）報導，內華達州原住民投票計畫（Nevada Native Vote Project）組織打著非營利組織的幌子，企圖在內華達州干預投票活動。只要當地的選民拍下他們投出的選票，就能以此交換該團體所發放的禮品卡、電子產品、衣服等物品。

Today @FDRLST we have a report on a widespread cash-for-votes scheme in Nevada, where Native American voter advocacy groups broke federal election laws by giving away gift cards, electronics and other "prizes" in exchange for Democratic votes. https://t.co/YHw9skdD9e — John Daniel Davidson (@johnddavidson) November 18, 2020

不過在美國的《聯邦競選法》中，這樣的行徑是違法的，向選民提供任何有價值的東西以換取他們的選票，例如抽獎、免費食物、免費t恤等，都可以被處以最高2年的監禁和高達1萬美元的罰款。

然而，該組織的粉專頁面卻po出了一篇又一篇選民在出示投票證據後，得到獎品的帖文，從照片看來，他們收到的獎品是一張Visa禮品卡。在另一個po文中，雷諾-斯帕克斯印第安部落聯盟（Reno-Sparks Indian Colony）的女發言人薩姆（Bethany Sam）在投票站向選民們贈送T恤、貼紙、珠寶和價值數千美元的禮品卡。

‼️Lovelock Raffle Winners‼️ Congratulations to all of the first time voters and veteran voters. Indian Country showed... Posted by Nevada Native Vote Project on Wednesday, November 4, 2020

《聯邦黨人》也揭露，除了雷諾-斯帕克斯印第安部落聯盟外，其他地區的幾個原住民組織也都舉辦了類似形式的選民抽獎活動，而這些活動都是由內華達州原住民投票計畫所贊助的。

《聯邦黨人》認為，內華達州原住民投票計畫是一個非營利組織，它應該是無黨派、在政治上沒有偏見的，但他們的金主原住民投票組織（Native Vote）卻與民主黨有關，因此這個非營利組織的政治立場偏向來自民主黨的拜登。

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