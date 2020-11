英國防預算狂增165億！拒補助學餐＆對外援助遭批　強森：軍事優先

▲英國首相強森宣布,國防預算將增加165億英鎊。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

疫情衝擊英國財務,內閣最近才剛拒絕了在假期期間補助學餐以及對外援助的預算計畫,英國首相強森(Boris Johnson)日前卻同意,在4年內大幅增加國防支出,並將預算增加至165億英鎊(約6250億新台幣元)。

據英國《衛報》報導,英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute)的查默斯(Malcolm Chalmers)表示,這是自柴契爾夫人(Margaret Thatcher)擔任英國首相以來國防預算實際增幅最大的一次,實際增幅在10%到15%間。

