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熱血爸「8螢幕狂盯13小時」搶買PS5送兒子！　背後原因惹鼻酸

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▲▼ ps5

▲英國一名39歲老爸打開8個螢幕狂盯13小時，終於買到一台PS5，送給兒子。（示意圖／記者記者蘇晟彥攝）

記者吳美依／綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡瓦索耳（Walsall）的史蒂芬（Stephen Hill）一次打開8個螢幕，目不轉睛盯著看，時間長達13小時，期間不斷重整、刷新各大銷售通路網頁，終於成功買下1台PS5，送給8歲兒子哈里森（Harrison）。他被媒體封為「超級老爸」（super dad），但看似瘋狂的搶購行為背後，卻藏著令人鼻酸的原因。

綜合《每日星報》、《伯明罕生活報》報導，39歲的史蒂芬出動1支手機、1台筆記型電腦、5台iPads、1台打開2個瀏覽器網頁的桌上型電腦，從開賣日凌晨12點起就坐在螢幕前，超過1天半後，終於在下午1時20分左右買到PS5。

史蒂芬事先儲存幾十個銷售通路網頁，甚至追蹤了一個即時更新文章，隨時查看各家存貨，利用各設備勾選GAME網站上所有PS5購買方案，成功搶到一個「主機加蜘蛛人遊戲」的組合包，含運費一共509英鎊（大約新台幣1.9萬元）。

另外，史蒂芬也在妻子艾瑪（Emma）的協助之下，替6歲自閉症兒子艾薩克（Isaac）買了一台Xbox Series X。但是，7歲女兒莉莉麥（Lillie-Mai）對於遊戲機就沒有那麼大的興趣，「她有手機、一台普通的Xbox和其他東西」。

史蒂芬表示，他們一家因為新冠肺炎而失去一名親人，度過了「很可怕的一年」，因此，他希望能夠買到遊戲機，當成兒子們的聖誕禮物，作為一種慰藉，「雖然這2款遊戲機的市場需求都很高，但我也下定決心……身為一名家長，就該給予孩子想要的東西。我等不及看到他們打開（包裝）時的表情」。

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