熱血爸「8螢幕狂盯13小時」搶買PS5送兒子！　背後原因惹鼻酸

▲英國一名39歲老爸打開8個螢幕狂盯13小時,終於買到一台PS5,送給兒子。(示意圖/記者記者蘇晟彥攝)

記者吳美依/綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡瓦索耳(Walsall)的史蒂芬(Stephen Hill)一次打開8個螢幕,目不轉睛盯著看,時間長達13小時,期間不斷重整、刷新各大銷售通路網頁,終於成功買下1台PS5,送給8歲兒子哈里森(Harrison)。他被媒體封為「超級老爸」(super dad),但看似瘋狂的搶購行為背後,卻藏著令人鼻酸的原因。

綜合《每日星報》、《伯明罕生活報》報導,39歲的史蒂芬出動1支手機、1台筆記型電腦、5台iPads、1台打開2個瀏覽器網頁的桌上型電腦,從開賣日凌晨12點起就坐在螢幕前,超過1天半後,終於在下午1時20分左右買到PS5。

