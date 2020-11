交接仍受阻！拜登認「對疫苗毫不知情」　籲川普共享資訊同抗疫

▲疫情肆虐之際,川普卻因為不承認敗選,而不願意與拜登團隊分享疫情資訊。(組圖/路透、達志影像美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

拜登證實,儘管他的政府將在明年1月20日宣誓就職,但團隊至今尚未獲得與新冠病毒疫苗分配計畫有關的資訊。民主黨參議員也表示,川普政府負責疫苗分配計畫的官員無意向拜登的過渡團隊分享疫情的情況。拜登警告,若川普政府持續不共享資訊,將會有越來越多人因染疫而死的情況出現。

據路透社報導,民主黨籍參議墨菲(Chris Murphy)在與川普政府疫苗分配計劃團隊進行電話會議後指出,「他們沒有對拜登團隊匯報現況的計畫,這樣的行為是災難性的」。他認為,此舉有可能會讓拜登的團隊沒辦法在上任的第一天就實施計畫或調整計畫中的問題。

Just off a conference call with Trump Administration vaccine distribution team. They confirmed that they have not briefed anyone on President-elect Biden's team and have no plans to do so.



This is potentially catastrophic.