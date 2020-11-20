挑戰杜魯道！　加拿大反對黨領袖：若當選總理「對中國更強硬」

▲加拿大保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）表示，若他成為總理，將對中國更加強硬。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的主要競爭對手、保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）於19日表示，如果他當選，未來將對北京更加強硬，甚至可能抵制一些中國生產商品。

《路透社》報導，奧圖爾受訪時表示，「杜魯道政府（當選）上任以來，在中國問題方面一直不協調也太過天真」。他承諾，若自己成為總理，不會「只為了貿易機會就犧牲我們的國安利益、價值與盟友」。

奧圖爾也談到，美國2個月前宣布禁止極具爭議的新疆製產品，若他當選也會考慮這麼做，「我認為，加拿大人不會想要購買來自那種勞動環境的商品」，並稱此政策將要求透過產品追蹤到強迫勞動的實體企業。

加拿大選舉預計明年春天登場，保守黨目前仍居落後，但與杜魯道的自由黨支持率相差不大。奧圖爾在選民之間的知名度仍低，他坦言必須「盡我所能爭取到更多時間」，一定會在選前做好充足準備。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）面臨對中強硬的壓力。（圖／路透）



華為首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）2年前在溫哥華因美國逮捕令落網，將加拿大捲入美中爭端。不久後，北京也在中國逮捕2名加拿大公民，並且停止進口大部分的加拿大芥花油（canola）。

渥太華當局仍持續努力應對北京，杜魯道也被要求對中國更加強硬，面臨日益龐大的壓力。他19日稍早在亞太經濟合作會議 （Asia-Pacific Economic Cooperation）視訊會議上說，各國必須聯合起來「施壓關切人權問題，不論是對於香港行為的擔憂，或者維吾爾人的情勢」。

據悉，中國駐渥太華大使館目前仍未回應。

聽Podcast掌握美選及國際局勢