舊款iPhone降速被罵爆！　蘋果再賠32億平息「電池門」風波

▲蘋果為了「電池門」風波支付1.13億美元。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

蘋果（Apple）先前爆出「電池門」風波，在沒有告知消費者的情況下，刻意減緩iPhone速度；儘管事後宣稱是為了延長電池壽命，避免突然沒電，損害零件，卻仍面臨一連串訴訟，並於19日同意向加州、亞利桑那州等34州支付1.13億美元（大約新台幣32億）和解費。

CNN報導，蘋果除了支付1.13億美元以外，也同意在官方網站與安裝說明上提供電池健康度、性能與電力管理的更新資訊。亞利桑那州總檢察長博諾維奇（Mark Brnovich）在19日的記者會上說，「大型科技公司必須停止操弄消費者，說出其做法與產品的全部真相」。

蘋果未能保持資訊透明度，2016年12月推出一次軟體系統升級，影響舊款iPhone性能。消息曝光後，許多消費者感到不滿，認為此舉是為了迫使用戶更換電池或者購買新機，點燃「電池門」爭議。

蘋果2017年罕見發表道歉聲明，將更換電池費用暫時從79美元降至29美元（新台幣大約2254元降至827元），並增加檢視電池健康度的功能，澄清絕不會刻意縮短產品壽命或減損用戶體驗，以推動消費者購物，「我們知道，你們其中一些人覺得蘋果讓你們失望了。我們對此道歉」。

儘管如此，蘋果仍面臨法律纏訟，3月時因被指控刻意減緩iPhone速度，迫使用戶購買新機，支付5億美元（大約新台幣142億），解決另外一場集體訴訟。

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