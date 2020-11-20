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川普「3大搖擺州」法律戰又慘敗！　昔任命法官猛批：令人震驚

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▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普至今仍不承認輸掉大選。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失利，至今不願認輸，發動一連串法律戰，挑戰搖擺州計票結果。但是，賓州、喬治亞州與亞利桑那州的法官19日都分別駁回共和黨人士提出的選舉訴訟。外界認為，川普陣營經歷了這一次挫敗，逆轉全局的希望越來越渺茫。

根據CNN，喬治亞州聯邦法官格林柏格（Steven Grimberg）當年由川普任命，但他19日駁回共和黨選舉人伍德（Lin Wood）提出的大選詐欺與違憲訴訟。他認為，這種試圖阻撓大選結果的意圖「令人相當震驚」，「個人投票權神聖不可侵犯，但這不意味著選民有權利（right）決定如何投票或計票」，且法院也無權干涉各州設立的選舉程序與法規。

▲前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）（圖／達志影像／美聯社）

▲川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）目前負責領導各州的大選訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

亞利桑那州的州法官漢納（John Hannah）表示，共和黨是基於偏見才會提出審計選票訴訟。他19日裁定駁回，並要求此案不得重新規畫後再提出，避免了延遲確認最終結果的可能性。

賓州的州法官巴爾迪（Robert Baldi）於19日裁定，必須計算川普團隊試圖排除了2000多張缺席投票。他指出，沒有任何可信資料能夠推導出大選詐欺的結論，共和黨人也未提出佐證，若不去計算這些選票，等同剝奪選民投票權。

川普團隊近日屢傳挫敗，上周五（13日）單日高達9起大選訴訟遭駁回，其支持者本周稍早也撤銷4起大選詐欺訴訟。儘管川普法律團隊持續奮戰，似乎沒有任何可行方案能夠阻止拜登獲得270張選舉人票。法學界普遍認為，這些努力終將失敗。

►搖擺州1天慘輸9訴訟！川普改派「御用律師」扛起法律戰　硬槓到底

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