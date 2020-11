憂川普在回憶錄說謊！各家出版商怕被抵制「沒人敢幫出書」

▲據外媒報導,美國總統川普卸任後可能會出版回憶錄,但各家出版商仍在觀望中。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統大選計票作業仍在進行中,不過根據多家媒體報導,民主黨參選人幾乎確定當選,這也意味著現任總統川普即將於2021年1月正式卸任並離開白宮。歷任美國總統卸任後幾乎都會出版個人回憶錄,而川普是否會走上相同的路也是外界矚目的焦點。但有外媒報導,由於多數出版社立場偏左,且無法保證川普著書內容的真實性,因此恐怕沒有出版社敢幫他出書。

根據《紐時》報導,美國六大出版商之一西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)的高級副總裁達納·坎迪(Dana Canedy)表示,他會就此開會討論,但他也強調,「開會跟出書之間還有很大一段距離。」事實上,儘管川普的回憶錄可能會大賣,但是由於「替川普出書」涉及到強大的商業利益與政治、文化裂痕,因此各大出版商都不敢輕舉妄動。

▲出版商深怕替川普出書後,會遭到抵制。(圖/路透)



美國的主流出版商通常集中在紐約,但這些出版商立場偏左,儘管較知名的出版社會認為必須履行使命,因此簽下保守派的書,但替川普出書的風險,卻是比其他保守派人士還要來得大。川普本人早已出版過多本書籍,但銷量參差不齊,據悉,賣得最好的是擁有65萬本銷量的《交易的藝術》(The Art of the Deal),賣得最差的則是《川普:我收到的最好的高爾夫建議》(Trump: The Best Golf Advice I Ever Received),出版至今15年僅賣出3500本。

川普雖然在2020大選中被擊敗,但他在社群媒體仍然擁有一定聲量,更在多數保守派媒體中具有主導地位,因此可以預測,此次回憶錄的銷量與利潤將會非常可觀。但根據多名出版商高階主管透露,現今的媒體環境極度分化,因此出版川普的作品可以說是非常危險。而這個危險的程度更是與他當上總統之前出的書大不相同,因為可能會有來自各界的抵制聲浪。

此外,有人分析,川普被認為是一個愛散播謊言與假消息的公眾人物,出版商一旦發行他的著作,恐將面臨信譽問題。出版社在通常會靠作者進行內容的事實查核,但如果是川普的書籍,出版商必須另外採取查核措施,才能確保川普「沒有說謊」,更別說川普本人甚至還有可能拒絕這樣的審查機制。

