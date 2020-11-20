　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社戈蘭高地19日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天訪問以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights），成為首位到此造訪的美國國務卿。

以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War）中，從敘利亞手中奪下戰略要地戈蘭高地。

在重重安全戒護下，蓬佩奧偕同以色列外長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）走訪戈蘭高地部分地區。

美國總統川普去年決定承認以色列對戈蘭高地的主權，引發爭議。蓬佩奧對此表示：「你不能站在這裡凝視邊界，卻否認總統川普所承認事情的核心問題。這（戈蘭高地）是以色列的一部分。」

蓬佩奧說：「想像一下（敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）控制這個地方，對西方和以色列造成傷害的風險。」

阿胥肯納吉則讚揚蓬佩奧承認「戈蘭高地的戰略重要性」，他說，正是因為蓬佩奧曾擔任中央情報局（CIA）局長，「他知道事實」。

蓬佩奧也指出，親巴勒斯坦的「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）運動就像「毒瘤」一樣，華府認為這是反猶太運動。

他宣布強力支持以色列的新政策，表明從現在起，華府將把BDS運動定調為「反猶太主義」。BDS運動針對以色列不當對待巴勒斯坦人的行為，尋求孤立並施壓以色列。

 
ET快訊
大樓住戶問「老婆陪你上班喔」？鮮肉保全愣住…一看監視器嚇壞
女星金馬影展「無胸貼彎腰」　兩座大巨蛋掉出超嗨
美甲正妹畢羊縱走落隊命喪乾溝　父母崩潰泣訴「她熱愛大自然」
美環保署長下月包機訪台！耗資713萬被曝光　外媒痛批浪費公帑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普法律戰再碰壁！亞利桑那州法官「駁回訴訟」：基於偏見才提出

美環保署長下月訪台！耗資713萬「包機免隔離」　紐時批浪費公帑

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

颶風約塔襲中美洲共釀38死　數千居民無家可歸

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

川普競選團隊律師　撤回密西根州選舉訴訟…堅稱計票結果沒被認證

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

法國VS.台灣防疫政策「差超多」　入境檢測沒強制直接去夜店也行

蔡依林《How you like that》預熱高雄場　用英文介紹台灣美食：Google在哪裡？

川普法律戰再碰壁！亞利桑那州法官「駁回訴訟」：基於偏見才提出

美環保署長下月訪台！耗資713萬「包機免隔離」　紐時批浪費公帑

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

颶風約塔襲中美洲共釀38死　數千居民無家可歸

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

川普競選團隊律師　撤回密西根州選舉訴訟…堅稱計票結果沒被認證

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

轉彎最怕三寶「神之鬼切」怎麼辦　在政府修法前或許你能這樣做

晚上一直上廁所？50～60歲逾半數都會　3檢查避免「攝護腺肥大」

國外搶翻的ZARA聖誕倒數月曆台灣也要賣了！首次出現「黑魂」包裝帥爆

推特發「台灣存在」多一行「有爭議」　Kolas玩哏獲1.7萬網友讚爆

母胎單身43年找真愛　網路新貴金援酒店妹500萬！出警局再匯30萬

拔20顆牙喪命「操刀醫遭霸凌」　正妹議員聲援！女患者背景曝

「星海哥」決定了！分手塞爾提克　海沃德投身自由市場

舉重曾芸萱走過傷勢低潮　舉出傷後個人最佳成績

年薪破百萬！　台積電工程師自嘲「產險仔」：35歲就不做了

美甲正妹畢羊縱走落隊命喪乾溝　父母崩潰泣訴「她熱愛大自然」

偷吃被逮到！氣到「鼻孔撐大」 橘貓豬臉怒瞪：拍什麼拍又沒拿

國際熱門新聞

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

牛津疫苗捷報　比輝瑞便宜近7倍

美環保署長下月包機訪台　耗資713萬被批浪費公帑

川普團隊律師　撤回密西根州訴訟

譚德塞老家內亂　衣軍控他支持叛軍

巨星誕生：大藝術家川普樹立典範

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

台灣網美胸前空一片　Uncle Roger開車：站起來

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧：歐美須抗中　否則淪中國屬地

蓬佩奧：歐美須抗中　否則淪中國屬地

美國國務卿蓬佩奧昨天訪法，官方拜會行程後接受費加洛報專訪時表示，川普很早就看出中國的危險性。他呼籲歐美團結抗中，若放棄抵抗，未來恐將淪為彷如中國屬地的窘境。

挺台遭北京痛罵　蓬佩奧：繼續制裁

挺台遭北京痛罵　蓬佩奧：繼續制裁

中共擁有台主權？蔡正元：只剩一辦法

中共擁有台主權？蔡正元：只剩一辦法

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

新華社批蓬佩奧　指台灣是中國的

新華社批蓬佩奧　指台灣是中國的

關鍵字：

蓬佩奧

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

板橋媽被開單怒催油門！男童慘叫噴飛到路中間

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

白靈沒胸貼「兩座大巨蛋」掉出來

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

帶台北女友回鄉　竟因住三合院被分手

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面