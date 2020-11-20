蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社戈蘭高地19日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天訪問以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights），成為首位到此造訪的美國國務卿。

以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War）中，從敘利亞手中奪下戰略要地戈蘭高地。

在重重安全戒護下，蓬佩奧偕同以色列外長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）走訪戈蘭高地部分地區。

美國總統川普去年決定承認以色列對戈蘭高地的主權，引發爭議。蓬佩奧對此表示：「你不能站在這裡凝視邊界，卻否認總統川普所承認事情的核心問題。這（戈蘭高地）是以色列的一部分。」

蓬佩奧說：「想像一下（敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）控制這個地方，對西方和以色列造成傷害的風險。」

阿胥肯納吉則讚揚蓬佩奧承認「戈蘭高地的戰略重要性」，他說，正是因為蓬佩奧曾擔任中央情報局（CIA）局長，「他知道事實」。

蓬佩奧也指出，親巴勒斯坦的「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）運動就像「毒瘤」一樣，華府認為這是反猶太運動。

他宣布強力支持以色列的新政策，表明從現在起，華府將把BDS運動定調為「反猶太主義」。BDS運動針對以色列不當對待巴勒斯坦人的行為，尋求孤立並施壓以色列。