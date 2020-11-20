　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颶風約塔襲中美洲共釀38死　數千居民無家可歸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北大西洋今年已生成30個颶風破紀錄。（圖／路透）

▲北大西洋今年已生成30個颶風破紀錄。（圖／路透）

文／中央社聖薩爾瓦多19日綜合外電報導

大西洋今年最大風暴颶風約塔（Iota）侵襲中美洲，引發土石流，摧毀建築物，導致數以千計民眾無家可歸，罹難人數今天攀升至38人。

中美洲多個地區兩週前才遭颶風伊塔（Eta）侵襲，如今又遭約塔肆虐。約塔16日晚間穿過中美洲海岸，帶來時速260公里強風。預報員警告，將出現更多「致命」情況。

約塔在強度增至最大時登陸尼加拉瓜，當地證實有18人死亡，包括7名孩童。

尼加拉瓜海岸城市比威城（Bilwi）居民包維達（Diana Moore Poveda）表示：「我的房子遭颶風摧毀，只剩下沙子和水。」

兩週前，比威城才遭另一本季最大颶風伊塔蹂躪，當地逾4萬居民直接暴露在這個颶風的行經路線上。

根據尼加拉瓜天災防治署（Sinapred），國內數以千計民眾無家可歸，電力及供水服務遭破壞，強風吹倒樹木，掀飛房屋屋頂。

鄰國宏都拉斯境內則有14名民眾遇害，其中一戶住家遭遇土石流，房屋被沖走，一家5口喪命。

哥倫比亞近海島嶼有2人喪生；瓜地馬拉也有2死；巴拿馬原住民社區有1名婦女罹難；薩爾瓦多則有1名機車騎士遭強風吹倒路樹擊中身亡。

 
ET快訊
大樓住戶問「老婆陪你上班喔」？鮮肉保全愣住…一看監視器嚇壞
女星金馬影展「無胸貼彎腰」　兩座大巨蛋掉出超嗨
美甲正妹畢羊縱走落隊命喪乾溝　父母崩潰泣訴「她熱愛大自然」
美環保署長下月包機訪台！耗資713萬被曝光　外媒痛批浪費公帑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普法律戰再碰壁！亞利桑那州法官「駁回訴訟」：基於偏見才提出

美環保署長下月訪台！耗資713萬「包機免隔離」　紐時批浪費公帑

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

颶風約塔襲中美洲共釀38死　數千居民無家可歸

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

川普競選團隊律師　撤回密西根州選舉訴訟…堅稱計票結果沒被認證

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

法國VS.台灣防疫政策「差超多」　入境檢測沒強制直接去夜店也行

蔡依林《How you like that》預熱高雄場　用英文介紹台灣美食：Google在哪裡？

川普法律戰再碰壁！亞利桑那州法官「駁回訴訟」：基於偏見才提出

美環保署長下月訪台！耗資713萬「包機免隔離」　紐時批浪費公帑

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

颶風約塔襲中美洲共釀38死　數千居民無家可歸

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

國際火線／一個巨星的誕生：「大藝術家」川普樹立典範

川普競選團隊律師　撤回密西根州選舉訴訟…堅稱計票結果沒被認證

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

轉彎最怕三寶「神之鬼切」怎麼辦　在政府修法前或許你能這樣做

晚上一直上廁所？50～60歲逾半數都會　3檢查避免「攝護腺肥大」

國外搶翻的ZARA聖誕倒數月曆台灣也要賣了！首次出現「黑魂」包裝帥爆

推特發「台灣存在」多一行「有爭議」　Kolas玩哏獲1.7萬網友讚爆

母胎單身43年找真愛　網路新貴金援酒店妹500萬！出警局再匯30萬

拔20顆牙喪命「操刀醫遭霸凌」　正妹議員聲援！女患者背景曝

「星海哥」決定了！分手塞爾提克　海沃德投身自由市場

舉重曾芸萱走過傷勢低潮　舉出傷後個人最佳成績

年薪破百萬！　台積電工程師自嘲「產險仔」：35歲就不做了

美甲正妹畢羊縱走落隊命喪乾溝　父母崩潰泣訴「她熱愛大自然」

搖啊搖～10KG臘腸狗挺肚打瞌睡 下秒驚醒急撇頭...網：被抓包XD

國際熱門新聞

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

牛津疫苗捷報　比輝瑞便宜近7倍

美環保署長下月包機訪台　耗資713萬被批浪費公帑

川普團隊律師　撤回密西根州訴訟

譚德塞老家內亂　衣軍控他支持叛軍

巨星誕生：大藝術家川普樹立典範

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

振興方案露曙光　美股三大指數收紅

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

台灣網美胸前空一片　Uncle Roger開車：站起來

疫情升溫　美CDC建議民眾感恩節假期勿旅行

譚德塞否認介入衣索比亞動亂　強調支持和平

蓬佩奧抵戈蘭高地訪問　美國務卿第一人

更多熱門

相關新聞

颶風伊塔強襲中美洲！重創尼加拉瓜

颶風伊塔強襲中美洲！重創尼加拉瓜

強度颶風伊塔（Eta）3日登陸中美洲，直搗尼加拉瓜加勒比海沿岸的窮人區，摧毀住宅與基礎設施，隨之而來的還有潛在的致命洪水危機。

颶風來了！他把「300隻狗」帶回家躲

颶風來了！他把「300隻狗」帶回家躲

橋斷消失一截…颶風莎莉「走超慢」4hr洩光4月雨！

橋斷消失一截…颶風莎莉「走超慢」4hr洩光4月雨！

50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史僅兩次

50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史僅兩次

1個月2颶風！「莎莉」瞄準墨西哥灣沿岸

1個月2颶風！「莎莉」瞄準墨西哥灣沿岸

關鍵字：

颶風

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

板橋媽被開單怒催油門！男童慘叫噴飛到路中間

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

白靈沒胸貼「兩座大巨蛋」掉出來

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

帶台北女友回鄉　竟因住三合院被分手

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面