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譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

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▲▼WHO 譚德塞。（圖／路透）

▲譚德塞。（圖／路透）

文／中央社

衣索比亞軍方參謀總長朱拉今天指控，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過遊說支持該國異議地區泰格瑞省，並且幫助當地取得武器。

衣索比亞政府對泰格瑞省（Tigray）的爭議軍事行動已進入第3週，導致數百人死亡、數千人越境流亡鄰國蘇丹。譚德塞是最受矚目的旅居海外泰格瑞裔人士。

朱拉（Berhanu Jula）在記者會上指出：「他（譚德塞）在鄰國工作，譴責這場戰爭。他為他們工作以取得武器。」

他表示，譚德塞「不遺餘力」幫助泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）。

衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）指稱，正對該地區採取軍事攻擊，鎖定泰格瑞人民解放陣線。阿邁德指控，泰格瑞人民解放陣線試圖顛覆他的政府。

阿邁德是去年諾貝爾和平獎得主，於2018年出任總理。在此之前，泰格瑞人民解放陣線已掌權30年。譚德塞曾任前政府衛生部長。

朱拉提及：「這個男人（譚德塞）本身就是那個集團（泰格瑞人民解放陣線）的一分子。能從他身上期望什麼？我們不期待他會與衣索比亞人民站同一邊並譴責他們。」

阿邁德指出，這次軍事行動對恢復國家的法律與秩序至關重要。

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