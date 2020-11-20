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歐巴馬新書《應許之地》成最暢銷總統回憶錄　24小時狂賣89萬冊

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▲▼歐巴馬新書《應許之地》反思自己的白宮歲月，故事的最後戛然停在白宮晚宴上嘲諷川普，以及隔日賓拉登被擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐巴馬新書《應許之地》反思自己的白宮歲月，故事的最後戛然停在白宮晚宴上嘲諷川普，以及隔日賓拉登被擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）新書《應許之地》（A Promised Land）在北美地區24小時內狂售近89萬冊，有望成為現代歷史上最暢銷的總統回憶錄。根據《衛報》報導，《應許之地》創下出版社企鵝藍燈書屋的紀錄，包括預購、電子書和有聲書過去的銷量紀錄。

相較於其他總統過去的紀錄，克林頓（Bill Clinton）的《我的人生》（My Life）第一天僅有40萬本，小布希（George W Bush）的《決策點》（Decision Points）則只有22萬本，每本回憶錄的平均銷量落在350萬到400萬本之間。而最高紀錄則仍由JK羅琳保持，第七部《哈利波特：死神的聖物》在24小時內狂賣800萬本。

而歐巴馬的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）的回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）上市當天售出725000冊，自2018年來已在全球累積銷售1000萬冊，是少數能與《應許之地》匹敵的白宮人士的回憶錄。

▲▼歐巴馬夫婦與川普夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐巴馬夫婦與川普夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

《應許之地》截至18日中午，在亞馬遜官網和巴諾書店的線上平台上均排行第一。巴諾書店平台的CEO·達恩特（James Daunt）表示，新書在平台上首日銷量便輕鬆突破5萬冊，希望接下來在10天內能夠達到50萬冊的佳績。

歐巴馬也親自澄清，本來無意讓這本書在如此貼近大選的時間點出版，也在書中的引言裡提到，「這本回憶錄的長度不停擴增」，因為發現到需要更多的文字來記錄下看法，從新冠大流行到黑人平權，甚至美國的民主似乎正瀕臨危機，自己在無法想像的環境條件下寫書。

《衛報》記者伯格（Julian Borger）表示，「閱讀歐巴馬的自傳與川普在最後關頭的咆哮，有如凝視著人性兩個極端對立面當中的深淵，再次讓我懷疑，同一個國家是怎麼選出如此截然不同的兩個人。」

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