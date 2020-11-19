　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比輝瑞便宜近7倍！牛津成本價生產疫苗　每劑預估「新台幣84元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，除了輝瑞和莫德納公司外，英國牛津大學與阿斯特捷利康製藥公司合作開發的疫苗第二階段實驗也能讓人體產生良好免疫反應。由於牛津與阿斯特捷利康同意以成本價生產首批疫苗，因此未來牛津疫苗每劑售價可能低至2.23英鎊（約新台幣84元），相當於只要輝瑞疫苗不到6分之1的價格。

英國《每日郵報》報導，輝瑞公司公布其研發的疫苗有效性為90％，且很可能在幾周之內獲得FDA批准。輝瑞公司稍早前稱，第一批1億劑疫苗費用為每劑19.5美元（約新台幣556元）。

然而，牛津大學與製造商阿斯特捷利康已經同意先以成本價生產疫苗，意味著藥廠將不會從中獲利，因此牛津疫苗每劑價格可能只要2.23英鎊（約新台幣84元），相比輝瑞疫苗便宜了將近7倍。另外，牛津疫苗用普通冰箱即可保存，相比之下必須保存在攝氏負70度的輝瑞疫苗保存和運送成本將更高。

牛津研發的新冠疫苗目前正在進行第三階段臨床試驗，雖然還無法確定疫苗的有效性，但最新報告指出，該疫苗在第一和第二階段試驗中，在各年齡層人群身上都出現良好的免疫反應，對中高年齡層更是效果顯著。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

比輝瑞便宜近7倍！牛津成本價生產疫苗　每劑預估「新台幣84元」

泰國示威升溫　總理帕拉育下令警方「加強作為」徹底執法

美女師cos「骷髏」遠距教課！同學驚訝按讚不缺課　網：想當學生

樹根所到之處都我的！富人40年前種樹　今喊告「要佔隔壁土地」

拜登跟抗疫前線人員視訊　被護理師說哭了！

轟然巨響！南韓化妝品工廠「爆炸起火」...3死6傷

日船載57師生觸礁…「半數小學生」遭拋落海！多人體溫過低送醫

陰莖短別氣餒！最新統計：「7cm小鳥」年收破200萬…是大鵰2.15倍

伊凡卡對丈夫「0戀愛火花」　肢體學家曝：她的笑容都留給川普

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

法國VS.台灣防疫政策「差超多」　入境檢測沒強制直接去夜店也行

花蓮神祕情侶敲牆＋偷拍擾鄰！通緝犯男見警「往派出所逃被捕」

闖紅燈被叭！男氣炸「連珠炮怒譙」　緊貼鏡頭狠罵...下秒瀟灑騎車離去

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

比輝瑞便宜近7倍！牛津成本價生產疫苗　每劑預估「新台幣84元」

泰國示威升溫　總理帕拉育下令警方「加強作為」徹底執法

美女師cos「骷髏」遠距教課！同學驚訝按讚不缺課　網：想當學生

樹根所到之處都我的！富人40年前種樹　今喊告「要佔隔壁土地」

拜登跟抗疫前線人員視訊　被護理師說哭了！

轟然巨響！南韓化妝品工廠「爆炸起火」...3死6傷

日船載57師生觸礁…「半數小學生」遭拋落海！多人體溫過低送醫

陰莖短別氣餒！最新統計：「7cm小鳥」年收破200萬…是大鵰2.15倍

伊凡卡對丈夫「0戀愛火花」　肢體學家曝：她的笑容都留給川普

快訊／噴漆NCC旗幟遭逮捕　男子涉「妨害自由」遭聲押

南韓魔性醜萌漫畫狂吸125萬粉　作家真面目曝光…竟是高帥暖男！

大樓住戶問「老婆陪你上班喔」？鮮肉保全愣住…一看監視器嚇壞

譚德塞老家爆內亂！　衣索比亞軍方指控他「幫助叛軍取得武器」

訓練黃金獵犬「偷300隻雞」！　飯店老闆遭逮認：他家雞味道不錯

連訂9間火鍋飲料「5萬爽棄單」！店家怒找上門　他秒回：帳號被盜

搖啊搖～10KG臘腸狗挺肚打瞌睡 下秒驚醒急撇頭...網：被抓包XD

國際熱門新聞

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

牛津疫苗捷報　比輝瑞便宜近7倍

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

伊凡卡對丈夫「0戀愛火花」

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

台灣當國家挨轟　hololive擬撤陸市場

小隻馬竟是格鬥手　小偷滿臉血求饒

45億年隕石砸破屋頂！他秒賺5千萬退休

泰國示威升溫　總理下令警方鎮壓

台灣網美胸前空一片　Uncle Roger開車：站起來

美女師cos「骷髏」遠距教課

筆插大腦倒血泊　戀童魔入獄慘死

更多熱門

相關新聞

莊人祥揭入境採檢「2方向規劃」

莊人祥揭入境採檢「2方向規劃」

中央流行疫情指揮中心昨（18）日公布秋冬專案，強化邊境檢疫，從12月1日開始要求不分本國、外國旅客入境都必須檢附登機前3天的COVID-19核酸檢驗陰性報告。發言人莊人祥表示，根據外交部8月份調查，目前僅有1成國家無法提供自費採檢，會重新瞭解各國情況，從無法提供證明國家入境的民眾，必須在機場入境時採檢，採檢細節正在規劃。

日本增2208例新冠確診　續創新高

日本增2208例新冠確診　續創新高

牛津疫苗「中老年」免疫反應顯著　

牛津疫苗「中老年」免疫反應顯著　

KTV也要強制戴口罩　莊人祥解釋基本原則

KTV也要強制戴口罩　莊人祥解釋基本原則

美年底前可產4000萬劑新冠疫苗

美年底前可產4000萬劑新冠疫苗

關鍵字：

新冠疫苗新冠病毒COVID-19

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

趙斗淳出獄想在山上賣咖啡

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

板橋媽被開單怒催油門！男童慘叫噴飛到路中間

帶台北女友回鄉　竟因住三合院被分手

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

庾澄慶18歲兒無預警宣布「我要休學」曝真相

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面