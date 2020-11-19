泰國示威升溫　總理帕拉育下令警方「加強作為」徹底執法

▲曼谷示威者獨自對抗警方。（圖／路透）



文／中央社

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天下令安全機構鎮壓抗議人士。警方數天前才在曼谷的示威現場，以強力水柱和催淚瓦斯驅離抗議群眾。

法新社報導，泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，要求修憲，並且前所未有地呼籲改革不可撼動的王室，以及要求總理帕拉育下台。

示威人士17日遊行至國會前，與挺王室的保皇派群眾（黃衫軍）爆發學運以來最嚴重衝突，至少6人遭槍擊。

昨天約2萬人聚集在曼谷主要購物區，遊行前往附近的皇家警察總部（Thai Royal Police Headquarters），對警察總部大門的標誌潑漆並在警察總部前大馬路塗鴉。

2014年發動政變上台的帕拉育今天發布聲明，警告示威者將會受到法律全面制裁。

帕拉育說：「情勢目前還沒往任何好的方向解決，可能演變成更多衝突、導致更多暴力。」

他又說：「如果這樣下去…可能破壞國家和最受尊崇的制度。」他指的是君主政體。

帕拉育表示，政府和安全機構必須「加強作為」和徹底執法。

這可能意味更多人將會被當局依嚴厲的冒犯君主罪起訴，任何對王室的批評都可能構成犯罪，包括在社群媒體張貼或分享內容在內。

▼泰國曼谷反政府示威。（圖／路透）

