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兩周905名醫護確診！美中西部一醫療機構疫情狂飆！

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▲位於明尼蘇達州羅徹斯特市的梅奧醫院總部。 （圖／達志影像／美聯社）

位於明尼蘇達州羅徹斯特市的梅奧醫院總部。 （圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國醫療機構梅奧醫院(Mayo Clinic)一名主管周二(17日)表示，美國中西部地區的新冠感染病例激增。過去兩周，該機構共905名醫護人員病毒檢測結果呈陽性。

梅奧醫院總部位於明尼蘇達州的羅徹斯特市(Rochester)。該機構在亞利桑那、佛羅里達、威斯康辛及受荷華等州都設有分院。

17日當天，該院醫學中心臨床實踐負責人威廉斯表示，過去兩周，905名員工的病毒檢測結果呈陽性，此一資料約占疫情開始以來統計病例總數的三分之一。她表示，在該機構醫護人員確診案例中，約93%的人是在工作之外接觸了新冠病毒。

她說：「我們沒發現(新冠)患者將病毒傳染給工作人員。我們在社區中發現這種(傳染)情況更多。」她表示，醫務工作者在工作期間會被暴露於病毒中的情況，可能發生在他們摘下口罩吃飯的時候。

威廉斯說：「我們工作人員感染的主要原因是社區傳播，這影響了(機構)照顧病人的能力。」她同時表示，在該機構於中西部地區的所有醫療設施中，約1500名員工已暫時離開工作崗位。他們或感染了新冠病毒、或因為要照顧感染病毒的家人、或因為潛在接觸病毒後被遭到隔離。

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