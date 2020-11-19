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美女師cos「骷髏」遠距教課！同學驚訝按讚不缺課　網：想當學生

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▲▼老師cosplay「骷髏人」教生物。（圖／翻攝自Facebook／Intan Rohaillah）

▲馬來西亞一名老師cosplay「骷髏人」教生物。（圖／翻攝自Facebook／Intan Rohaillah）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞由於新冠疫情再起，學校被全面關閉，師生各自在家進行遠距教學。首都吉隆玻一名教生物的中學教師為了吸引學生注意，在教到「人類的肌肉與骨骼」時，特別將自己cosplay成「骷髏人」，希望能讓學生更投入課程。沒想到同學們十分捧場，不止對她的造型讚譽有加，全班65名學生竟也無人缺課，讓她喜出望外。

據馬來西亞媒體《中國報》報導，羅海拉（Intan Rohaillah）老師18日在臉書上分享她為課程精心準備的骷髏妝後大獲好評，帖子不止獲得500讚和被分享200次，許多網友也留言稱讚羅海拉的教學方式很棒，非常能引起學生的學習動機，也很想當她的學生。

Skeleton Teacher ------------------------------- Today Biology class we learn about "Human Musculoskeletal Systems"...

Posted by Intan Rohaillah on Tuesday, November 17, 2020

也有不少同學在網上讚美羅海拉「漂亮」、「可愛」、「老師願意為了教學而化妝」。羅海拉回應道，教學是她的熱情，尤其是這次的課程全班65名學生全都出席，大家在課程中也看起來很高興，讓她非常有成就感。她也希望同學們能與她一起歡樂學習、一同探索生物。

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