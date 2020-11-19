史上最爛告白！水電工戀上小清新老闆娘　「環抱摀嘴」害流鼻血

▲三重一名水電工向氣質清新的早餐店老闆娘告白，結果造成對方流鼻血被警方逮捕。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市三重一名李姓水電工，因為看早餐店許姓老闆娘氣質清新，在「長期觀察」下，決定在小清新老闆娘打烊時向她訴諸愛意，但是因為不知道怎麼表達，竟出手摀住老闆娘口鼻，造成老闆娘當場流鼻血，她驚嚇大叫後才被路人救下，警方到場後，逮捕被關在店內的李姓水電工，訊後依傷害、妨害自由等將他移送。

警方調查，雙方原本互不認識，經營24歲早餐店的許女於昨（18日）免費請了36歲李姓水電工一杯飲料後，結果對方在一個小時後跑回來，趁許女正收拾物品準備打烊時，從後勒頸及抱住許女，讓許女驚嚇大叫，李嫌被許女叫聲嚇到，立即用手嗚住嘴巴制止，鄰居聽聞到場查看後立即報警並協助許女趁隙掙脫，並將李嫌困於屋內，警力隨即到場逮捕李嫌。

▲警方訊後依傷害、恐嚇、妨害自由及妨害性自主等罪，將李姓水電工移送新北地檢偵辦。（翻攝畫面）

李姓水電工則坦承，自己「愛慕老闆娘」已久，只是不知如何表達愛意，在喝了老闆娘的飲料後，認為兩人的戀情「開始有互動」，當下才決定鼓起勇氣告白，並且入內抱住她，未料引起她的驚聲尖叫，才會心慌出手摀住她並不讓離開。

許女指出，過程中並未遭到李嫌侵害或猥褻，自己只是流鼻血，但是對方不讓自己離開，還出現恐嚇、拉衣物並環抱自己的動作，才會嚇到不知所措。警方表示，經查李嫌確有環抱及手摀被害人口鼻等意圖不軌之行為，全案訊後即依違反刑法傷害、恐嚇、妨害自由及妨害性自主等罪嫌，將他移送新北地檢偵辦並鑒請羈押。