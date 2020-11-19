牛津新冠疫苗「中老年族群」免疫反應顯著！　進入最終臨床實驗

▲牛津大學和阿斯利康合作開發的疫苗在65歲以上中高齡族群的免疫反應顯著。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

全球邁入新冠肺炎第三波高峰期，先前輝瑞（Pfizer）和莫德納（moderna）都已公開其疫苗最終臨床實驗功效高達近95％；如今牛津大學和阿斯利康合作開發的疫苗也傳來好消息，其早期實驗結果顯示，該疫苗在65歲以上中高齡族群的免疫效果顯著，目前正在進行第三階段的臨床實驗。

根據英國《天空新聞》報導，刊登在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的最新研究指出，牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的新冠疫苗，在其第一、二階段臨床實驗中顯示，該疫苗在65歲以上老年人身上出現良好的免疫反應，目前正在進行第三階段實驗，結果預計在未來幾周內出爐。

牛津大學疫苗小組研究員瑪荷西（Maheshi Ramasamy）表示，在大部分的疫苗中，疫苗產生的抗體在老年人身上的保護能力都較低，「老年人應該是新冠疫苗接種的優先族群，因為他們面臨更高的嚴重併發症風險，我們很開心能看到這款疫苗對老年人的免疫反應非常顯著，下一步就是看能否真的轉為針對疾病的保護力。」

輝瑞與合作夥伴BioNTech公司公開新冠疫苗最終臨床試驗數據，顯示候選疫苗在抵抗新冠病毒上有95％的功效，且在65歲以上的高齡人士也有95％的效果；莫德納總體來說則有94.5％的功效。

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