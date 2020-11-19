強生宣布30年來最大軍事投資案　4年165億英鎊增設3國防新部門

▲英國首相強生（Boris Johnson）在下議院接受質詢。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國首相強森（Boris Johnson）表示，未來4年將每年額外增加約40億英鎊於國防，是30年以來最大的軍事投資案，將應用在人工智能、太空與網路安全等項目，可能會為英國帶來4萬個新工作機會。根據《BBC》報導，國防部年度預算為400億英鎊，4年新增165億英鎊約等於直接增長10％。

強森指出，儘管這項消息在新冠的大流行期間釋出，但軍事國防是英國首要捍衛領域，這是捍衛我們人民和生活方式的機會，「為了使英國忠於我們的歷史並與盟國並肩作戰，國防必須全面改善。與冷戰以來的任何時期相比，國際情勢現在更加危險、激烈。」

國防部長華萊士（Ben Wallace）一直是增加國防開支的支持者，認為新的國防投資能夠幫助英國走出疫情陰霾，帶來全新工作機會和商機。儘管國防部能有新的投資挹注，但仍需要填補設備預算中的130億英鎊黑洞，可能需要淘汰舊設備來為新設備挪出空間。

強森下周四將會在下議院繼續補充更多細節，且將一併宣布，成立一家專門研究人工智能的部門；成立國家網路安全部門以保衛人民；建立新的太空司令部，預計在2022年發射第一枚火箭。

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