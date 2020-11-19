家附近網路太爛！男大生為了上網課　-5℃爬8公尺白樺樹找訊號

▲男大生每天得爬上8公尺高的大樹上課。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名21歲大學生因為家附近網路訊號太爛意外爆紅。住在西伯利亞偏遠小鎮的杜多拉多夫(Alexei Dudoladov)，每天上網課為了能收到訊號，不但得在僅零下5度的低溫走到離家約300公尺外樹林，還要再爬上一棵高達8公尺的白樺木。

就讀就讀鄂木斯克水運研究所(Omsk Institute of Water Transport)的杜多拉多夫，由於受到新冠肺炎疫情影響，學校從9日開始改為遠端授課方式，而家住鄂木斯克州(Omsk)偏遠村莊Stankevichi的他，因為家附近網路訊號太差，唯一讓自己不會缺課的方法只有爬上一顆8公尺高的白樺樹。

▲男大生另類的求學經驗在網路上爆紅。（圖／路透社）

影片中可看到，杜多拉多夫在零下5度的低溫，爬上白樺樹表示，「之前還是夏天時感覺還好，可是現在變得很冷，我的健康付出了代價，已經感染肺炎2次了」，後來又拍攝影片向州長伯科夫(Alexander Burkov)喊話，希望教育部官員能夠給予幫助。

杜多拉多夫的影片在Instagram和TikTok上成功獲得百萬人次觀看，促使官員們出面承諾，一定會對於他的情況給予大力幫助，不過後來他又拍影表示，官員的作法只是為他1人特別安排學習計畫，卻沒有實質改善家鄉網路環境，「為什麼城市的人可以輕鬆在公寓上網，而村民只能跑到高速公路、屋頂和樹木上才行」。

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