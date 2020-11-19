橫掃8千萬票！拜登奪歷史性勝利　川普創「最高票落選總統」紀錄

▲大部分的學者與美媒認為，拜登贏得了本屆大選的結果是毋庸置疑的。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

2020美國總統大選連創紀錄，除了當選總統拜登的得票總數已接近8000萬張，創下了當選總統的最高得票數紀錄外，川普也為落選總統候選人創造了最高得票數的紀錄。與此同時，仍有不少州還在繼續清點選票，讓本屆選舉的總投票率有可能再次刷新紀錄。

據美聯社報導，拜登目前以290張選舉人票領先於川普的232票，這還不包括正在重新計票的喬治亞州的選舉人票，但拜登此刻在喬治亞州的選情比川普高出0.3個百分點。喬治亞州目前尚未宣布該州由誰勝出，但是如果拜登持續領先，那他將以306票對232票的優勢奪下該州。

When the count is complete, Democrat Joe Biden will likely have racked up around 80 million votes - and won the White House by a greater margin than any president this century other than Barack Obama in 2008. https://t.co/3o6wJUtNuD — The Associated Press (@AP) November 19, 2020

然而，川普至今仍不接受敗選的結果。他在佛州、俄州和北卡州這3個戰場州以7.7萬張選票贏得了壓倒性勝利，而拜登在亞利桑那州、喬治亞州和威州的優勢略小，約4.5萬張選票。

投票專家哈森（Rick Hasen）指出，儘管拜登領先不多，但以選舉法的標準來看，它仍具決定性，而且這樣的差距還不足以被認為需要重新計票或提起訴訟。從歷史角度來看，在2000年的選舉中，佛州進入重新計票，並引發爭奪白宮的法律之戰是因為當時的兩位候選人，小布什和高爾之間的差距只有537票。

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