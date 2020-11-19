澳洲特種部隊非法虐殺！　阿富汗39人遭割喉放血「當人肉靶子」

▲澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）19日針對特種部隊虐殺事件道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲國防軍監察長19日公布一份調查報告顯示，澳洲特種部隊中的空降特勤隊（SAS）與突擊隊涉嫌非法以血腥方式虐殺39名阿富汗平民，並故意掩蓋犯罪事實。據了解，這些特種部隊士兵將受害者的喉嚨切開，放任他們鮮血直流，甚至在一旁幸災樂禍，殘忍行為被認為是對澳洲國防力量的「可恥與深刻的背叛」。

根據《衛報》報導，澳洲國防軍監察長布里列頓（Paul Brereton）少將於19日公布了長達4年的調查結果報告，指控澳洲SAS與突擊隊等特種部隊中的25名主嫌或幫凶，涉及2005年至2016年間的23起非法殺人事件，共39名阿富汗人遇害，所有受害者都不是、或不再是戰鬥人員，其中多數是受國際法保護的囚犯。

調查報告指出，有證據表明，部分低階士兵會受上級指示冷血地處決囚犯，作為他們的第一次殺人經驗，通常指揮官會把一個人控制住，然後命令下級殺死他。但因為工作報告或移交審查，他們會將武器、收音機或其他裝備放在阿富汗人的屍體上，捏造出受害者違規的虛假情節，以證明殺戮是合理的。

▲澳洲特種部隊就像練習打靶一樣地冷血槍殺舉雙手投降的阿富汗人。（示意圖／達志影像／美聯社）

發起調查的軍事社會學家克倫沃茲（Samantha Crompvoets）表示，她的任務是調查特種部隊的文化，在過程中開始發現這些令人不安的罪行，她聽說SAS因為懷疑兩名14歲的男孩是塔利班政權的追隨者，就將他們割喉放血，並找來其他士兵一起「清理殘局」，將屍體打包丟進河裡，而一名士兵還告訴她，「男人就是有這種嗜血的慾望，就像神經病、完全的神經病。」

報導引述，在美媒ABC公開SAS虐殺影片中，一名軍人站在手無寸鐵的平民面前，並問他的上級要不要放過這個人，後來還是處決了這名蜷縮在地上的男子。有位與澳軍合作的美國陸戰隊隊員也稱，因為直升機上沒有足夠的承載空間，一名平民就被槍殺了。

報導提到，一名陪同SAS巡邏的官員向ABC表示，一名阿富汗男子逃跑時扔掉了手機，停下來後他高舉雙手，就站在那不動，等軍隊接近他的時候，士兵朝他胸口開了兩槍，然後在經過他身邊時又對著頭部開了一槍，然後巡邏隊就繼續往前走了，「當時我只落後5到10公尺，我看到的畫面是那個人舉起雙手，就像那個士兵在練習打靶一樣。」

澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）將軍19日表示，將根據布里列頓的調查結果報告，對特種部隊「可恥」、「駭人聽聞」的行為採取行動，接受所有143項建議措施，包括向特別調查辦公室提供名單，以考慮是否有其他潛在的刑事案件，「我代表澳洲國防部隊，向阿富汗人民，真誠而毫無保留地替澳洲士兵的任何錯誤行為道歉。」