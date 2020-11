拜登上任「拒調查川普」　顧問：不想分裂國家…交獨立司法部處理

▲拜登大度表示,他不願在總統任期內將焦點放在是否要起訴川普上。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

儘管美國總務署(GSA)暫未確認美選結果,但拜登已著手權力過渡工作,他上任後,失去總統特權的川普是否會面對司法調查成關注焦點。不過知情人士透露,拜登希望美國在他的統領下可以更團結一致,同時他也擔心調查川普將導致國家分裂,因此他不會主動下令調查川普,但他會將決定權留給獨立的司法部。

據NBC報導,5位知情人士透露,儘管一些民主黨人希望拜登上任後,對川普、他的團隊及其政策展開調查,但這位當選總統曾私下告訴他的顧問,他不想將總統職權用在調查川普上,因為此舉將激怒川粉,並導致美國進一步分裂。

Look forward, not backward?



Biden hopes to avoid divisive Trump investigations, preferring unity (via ⁦@carolelee⁩ ⁦@kwelkernbc⁩ ⁦@mikememoli⁩) https://t.co/83u1MZXrAf