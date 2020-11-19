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拜登上任「拒調查川普」　顧問：不想分裂國家…交獨立司法部處理

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲拜登大度表示，他不願在總統任期內將焦點放在是否要起訴川普上。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管美國總務署（GSA）暫未確認美選結果，但拜登已著手權力過渡工作，他上任後，失去總統特權的川普是否會面對司法調查成關注焦點。不過知情人士透露，拜登希望美國在他的統領下可以更團結一致，同時他也擔心調查川普將導致國家分裂，因此他不會主動下令調查川普，但他會將決定權留給獨立的司法部。

據NBC報導，5位知情人士透露，儘管一些民主黨人希望拜登上任後，對川普、他的團隊及其政策展開調查，但這位當選總統曾私下告訴他的顧問，他不想將總統職權用在調查川普上，因為此舉將激怒川粉，並導致美國進一步分裂。

川普在選舉期間身陷稅務醜聞，敗選後也有傳聞指，他將在下台前大量行使總統權力，包括赦免他的親信、家人甚至自己，以避免卸任後的法律問題，但相關部門不排除將對他的行動提出質疑。拜登曾就此事對其顧問團表示擔憂，因為他認為，與其對川普和其團隊展開調查及起訴，他更傾向於解決他們所製造的問題。

不過，拜登還是會將是否會起訴川普的決定權留給獨立的司法部，而且他不會干預司法部的調查，也不會把司法部政治化。

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