海灘懸崖突崩落…父母緊抱7個月嬰遭活埋　數十人衝上前猛挖搶救

▲巴西一家三口在海邊渡假遭崩落土石活埋。（圖／翻攝自推特／@correio24horas）



記者張方瑀／編譯

巴西一對夫妻帶著7個月大的兒子到海邊渡假，沒想到海岸旁的懸崖卻突然崩落，大量土石不斷傾瀉而下，直接將整個家庭活埋。附近民眾見狀立刻衝上前幫忙，結果只發現母親緊緊將孩子抱在懷裡，但最終一家三口都傷重不治，就連跟他們一起出遊的狗也遭活埋死亡。

根據《太陽報》報導，現年32歲的佩特拉（Hugo Pereira）17日帶著妻子蘇薩（Stella Souza）和7個月大的兒子一起到知名的皮帕海灘（Pipa beach）渡假，沒想到一處懸崖的土石卻突然崩落，整家人被當場活埋，附近民眾見狀也一擁而上，徒手挖石展開救援。

Morto em queda de falésias transformou Kombi em casa para viajar com cadelinha https://t.co/hKixkgbyjt



Hugo Pereira, que faleceu ao lado da mulher e do filho na Praia de Pipa, contou história com Brisa à Record TV, em 2017; assista pic.twitter.com/iTJqnk16eb — Jornal Correio (@correio24horas) November 17, 2020

目擊者伊戈爾（Igor Caetano）表示，意外發生時海灘上數十名遊客都衝過去，每個人都徒手或是那著木棍瘋狂地挖，「我們一直挖，先是找到父親，接著找到了母親和孩子。」伊戈爾說，父母親的傷非常嚴重，孩子被媽媽緊緊抱在懷裡，當時現場有一名醫生試著替孩子進行急救，但最終一家三口仍回天乏術，就連跟他們一起出遊的狗也遭活埋死亡。

#FalaTV - Falésia desaba e mata soterrados pai, mãe, filho de 1 ano e cachorro. Foi na Praia da Pipa em Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. pic.twitter.com/rrXSbhw4Cq — FalaTV.org (@FalaTVoficial) November 17, 2020

據了解，該處懸崖有超過60公尺高，近來越來越常發生坍塌，當地漁民表示，只要看到遊客坐在懸崖邊，就會趕緊提醒他們離開，但這次仍無法挽救這家人的性命。巴西旅遊部長安東尼奧（Marcelo Álvaro Antônio）也在推特向這家人致哀。

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