海灘懸崖突崩落…父母緊抱7個月嬰遭活埋　數十人衝上前猛挖搶救

▲巴西一家三口在海邊渡假遭崩落土石活埋。(圖/翻攝自推特/@correio24horas)



記者張方瑀/編譯

巴西一對夫妻帶著7個月大的兒子到海邊渡假,沒想到海岸旁的懸崖卻突然崩落,大量土石不斷傾瀉而下,直接將整個家庭活埋。附近民眾見狀立刻衝上前幫忙,結果只發現母親緊緊將孩子抱在懷裡,但最終一家三口都傷重不治,就連跟他們一起出遊的狗也遭活埋死亡。

根據《太陽報》報導,現年32歲的佩特拉(Hugo Pereira)17日帶著妻子蘇薩(Stella Souza)和7個月大的兒子一起到知名的皮帕海灘(Pipa beach)渡假,沒想到一處懸崖的土石卻突然崩落,整家人被當場活埋,附近民眾見狀也一擁而上,徒手挖石展開救援。

Morto em queda de falésias transformou Kombi em casa para viajar com cadelinha https://t.co/hKixkgbyjt



Hugo Pereira, que faleceu ao lado da mulher e do filho na Praia de Pipa, contou história com Brisa à Record TV, em 2017; assista pic.twitter.com/iTJqnk16eb