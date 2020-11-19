「筆插大腦」慘成血屍！戀童魔入獄遇變態室友　淪玩具遭勒斃

▲戀童癖赫克爾在馬拉西亞以老師的名義，殘害許多學童。（圖／翻攝自推特）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國戀童癖赫克爾（Richard Huckle）曾被起訴，犯下71起嚴重侵害兒童罪行，受害者年齡介於6個月大嬰兒至13歲男童，最終被判處22次無期徒刑，沒想到在入獄後，被變態室友菲茲傑拉德（Paul Fitzgerald）勒斃。據悉，菲茲傑拉德用一支筆插入赫克爾的腦袋，事後還想煮熟赫克爾遺體。

菲茲傑拉德2019年10月13日在薩頓監獄（HMP Full Sutton）服刑，被指控謀殺同寢室友赫克爾。根據獄警當時回憶，發現赫克爾屍體時，他雙手被綑綁躺臥血泊，而菲茲傑拉德還蹲在一旁，在屍體耳邊說悄悄話。

檢察官麥克唐納（Alistair MacDonald QC）在開庭審理時表示，菲茲傑拉德對赫克爾屍體所做的一切，是打從心裡喜歡，如果不是與赫克爾屍體「玩得太開心」，還會繼續殘殺另外3名獄友。目前相關審判還在持續當中。

▲惡名昭彰的戀童僻赫克爾。（圖／翻攝自twitter／Zan Azlee）



根據《BBC》報導，赫克爾是惡名昭彰的戀童癖犯罪者，在2005年到馬來西亞當地的社區和教會做志工攝影師，期間頻繁地在印度、新加坡、柬埔寨、寮國等東南亞國家旅行，也利用基督教孤兒院，冒充老師騙取孩童信任。

澳洲昆士蘭警局警員一開始發現，網友hiyas頻繁在戀童癖暗網發布虐待影片，最終循線找到赫克爾身份，而赫克爾也在2014年12月在英國蓋特威克機場被捕。

赫克爾曾表示，虐待貧窮的亞洲孩子要比西方孩子容易，「我要用我在印度學到的技能，嘗試在西方世界中應用。」法院判決指出，赫克爾可能虐待的兒童人數超過200名，被形容為英國史上「最惡劣的戀童癖」。

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