《星際效應》影帝可能從政！　不排除參選德州州長「給人民決定」

▲馬修麥康納（Matthew McConaughey）日前鬆口，不排除參選德州州長。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）日前接受電台訪問時透露，不排除參選德州州長或是其他政治職位，雖然目前還沒有任何明確的決定，但他針對自己的政治哲學做出了解釋，拋開個人的價值觀，作為美國人，應該重新建立彼此的社會契約。

根據路透社報導，主演過《星際效應》、《傻愛成金》等好萊塢電影，於2013年更以《藥命俱樂部》一舉拿下奧斯卡最佳男主角獎的知名影帝「馬修麥康納」，在18日的電台採訪中被問到是否有意參選德州州長或其他政治職位時，他表示，自己還沒做出決定，但也不會排除這個可能性，「我的意思是，不是我說了算，這大部分將取決於人民，而不是我。」

馬修麥康納補充，現在政治對他來說似乎是個爛生意，但當重新定義政治的目的之後，可能會讓他更感興趣。此外，馬修麥康納分享了他的政治哲學，「在個人價值觀的背後，作為美國人，我們應該要重新建立彼此的社會契約。」然而，他也坦言，懷疑一個人能為政治做多少事情，也並不知道政治是不是他完成自己能力所及之事的最佳途徑。

▲馬修麥康納曾以電影《藥命俱樂部》（Dallas Buyers Club）拿下奧斯卡最佳男主角獎。 （圖／達志影像／美聯社）

報導指出，現年51歲的馬修麥康納在德州出生長大，後來搬到了洛杉磯，以《絕配冤家》等愛情喜劇開啟了電影事業。據報導，包括現任總統川普、已故前總統雷根（Ronald Reagan）、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、前卡梅爾市市長克林伊斯威特（Clint Eastwood）以及前明尼蘇達州州長傑西•溫圖拉（Jesse Ventura）等都是出身影視界的政壇人物。