「台二代」智財權專家進拜登團隊！唯一亞裔女性　她父母來自台灣

▲聖塔克拉拉大學法學教授錢為德（Colleen V. Chien）。（圖／翻攝自Santa Clara University）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍總統候選人拜登幾乎篤定當選，而他的過渡政府交接團隊也準備開始啟動。根據《世界日報》報導，聖塔克拉拉大學法學教授錢為德（Colleen V. Chien）成為拜登交接團隊中唯一亞裔女性，而她的父母都來自於台灣。

現年47歲的錢為德出生於康乃狄克州，父母都來自於台灣，她在史丹佛大學取得文學和機械學士學位後，又繼續攻讀法律，最後在加州大學柏克萊分校取得法學博士學位，現在是美國知名的智慧財產權法專家，目前在聖塔克拉拉大學法學院任教。

President-elect Joe Biden’s Commerce Department review team has chosen Santa Clara Law professor Colleen Chien to help... 由 Santa Clara University 發佈於 2020年11月18日 星期三

錢為德非常支持改革專利制度，並在2010年創造「專利主張實體」（Patent Assertion Entity；PAE）一詞，用來形容利用缺乏根據提出專利訴訟來牟利的「專利流氓」（Patent Troll），目前這個詞也常見於全美法律界。

《世界日報》報導指出，她在2013年被歐巴馬政府任命為白宮智慧產權與創新首席科技長的資深顧問，定期向時任科技長的帕克（Todd Park）進行報告。

根據拜登與賀錦麗的交接過渡期網站顯示，錢為德加入聯邦商務部交接團隊；專家認為，若錢為德繼續成為白宮成員，將有助於推動放寬專利法的改革。目前錢為德尚未出面發言。

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