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嬰兒監視器深夜傳詭異聲　媽發現陌生男偷窺6個月兒：你好可愛

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▲▼寶寶監視器,baby monitor,監視器,寶寶,嬰兒,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子深夜發現有陌生人在偷窺孩子。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名母親深夜用嬰兒監視器察看6個月兒子情況時，竟然聽見一個陌生男子的聲音，詭異說著「真是一個可愛的傢伙」，嚇得她趕緊叫醒老公並切斷監視器電源，驚呼「沒想到電影情節會發生在我身上」。

英國《太陽報》報導，育有3名子女的女子基亞拉(Kiara)表示，事件發生在上月29日凌晨，由於6個月兒子Zicko是早產兒，所以平時她都會用嬰兒監視器隨時關注對方情況，沒想到當晚入睡後卻聽到監視器傳來一個陌生男聲，「我聽到了，一個很低沉的聲音，而且是我不認識的人，我聽到他說『嗯…真是一個可愛的傢伙』，整個人立刻僵住超害怕，趕緊伸手把身旁的丈夫叫醒」。

基亞拉與丈夫搜尋家中所有房間，最後確信聲音是來自嬰兒監視器，便立即拔掉機器電源，解安裝手機中的應用程式，並更新家中Wi-Fi以及所有路由器密碼，「我完全不敢去想那些人看我兒子在幹嘛，好噁心」。

基亞拉還回想起，之前也曾在深夜時聽見監視器傳來奇怪吱吱聲，當時以為可能是機器接觸不良，可是她重新接好後聲音仍然持續，但是帶回店裡詢問後就再也沒聽過怪聲。有了這次的經驗，她坦言以後不敢再用有攝影鏡頭的寶寶監視器，如果真的要用，只能改用語音監控器就好。

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