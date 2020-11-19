寶寶監視器深夜傳「詭異男聲」　20歲辣媽全身起雞皮疙瘩嚇翻

▲辣媽猛然聽見自嬰兒房中傳出詭異男聲稱讚自己的寶寶，令她隨即驚醒。（示意圖／unsplash）

圖、文／CTWANT

澳洲墨爾本（Melbourne）一名育有3個孩子的20歲辣媽琪亞拉（Kiara），上個月（10月）29日凌晨約1點40分左右，當她剛哄完6個月大的兒子里柯（Zicko）入睡後，就在自己也將睡著時，卻猛然聽見自嬰兒房中傳出詭異男聲稱讚自己的寶寶，令她隨即驚醒。

根據《太陽報》報導，琪亞拉表示為了掌握孩子狀況，自己和老公丹尼爾（Daniel）在研究了許久監視器的型號後才終於購入，同時還設定了複雜的密碼防止遭駭。沒想到，卻接連聽見自監視器傳來的詭異聲響。琪亞拉說道，事發當下，自己剛哄完孩子正要睡覺時，就聽到監視器傳來一名陌生男子的聲音稱讚兒子，「嗯~他還真可愛！」讓她當場驚醒，急忙叫醒睡在身旁的老公。

丹尼爾先在屋內四處查看，但皆未發現陌生人的蹤影，而琪亞拉則表示自己相當確定，聲音是出自寶寶房中的監視器，夫妻倆隨即拔掉監視器電源，並卸除手機內監視器的相關應用程式，「那個聲音實在讓我太害怕了，我完全不敢想像，有人可能正透過監視器，注視著我的孩子，他們腦中也許正在想像著一些噁心的事。」

琪亞拉回憶道，其實此前也曾聽到攝影機傳出「嘎吱聲」，但當時都以為是監視器安裝的時候沒有裝好，也因此調整過位置，但仍不時會傳出聲音，「我原本以為這種事情只會出現在電影中，沒想到卻發生在自己與家人身上。」琪亞拉說，自己已經和廠商反映此事，目前對方正在調查中。

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