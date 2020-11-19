川普政府現任官員悄悄接觸拜登團隊　CNN：拒認敗選讓人失望

▲ 川普政府前官員則表示，此種關係拓展實屬國家責任，並非黨派考慮。圖為美國白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普迄今尚未承認敗選，但消息指出，多名川普政府的現任及剛離職的政府官員已有動作，開始悄悄接觸民主黨對手拜登的過渡團隊成員。美國有線電視新聞網（CNN）形容，這意味著川普拒認敗選及白宮多次阻饒的舉動，讓服務於川普政府的人開始感到失望。

負責政權交接的總務署（General Services Administration）目前仍未承認拜登勝選，因此相關交接事務還沒有展開，因此拜登團隊無法接觸聯邦機構資源、不能聽取機密情報簡報，也沒能獲得使用於新政府人員聘任的資金。

▲美國總統川普迄今未承認敗選。（圖／路透）

川普政府一名現任官員18日向CNN證實，政府內部已經與拜登團隊展開非正式接觸，「（我們）只是表示願意提供幫助，他們知道我們的意思，知道我們什麼能做或不能做，也曉得什麼能說或不能說」，並強調此舉並不會為自身招來麻煩。該名官員也透露，迄今接觸並未促成任何實質性對話。

前任官員則表示，此種關係拓展實屬國家責任，並非黨派考慮，對話內容還不如正式簡報詳細，但這至少能幫助即將上任的拜登團隊，瞭解未來上任後可能需要處理的事務。另有一名前白宮官員也承認，他已發出電子郵件給即將在拜登政府擔任類似角色的人，稱願意提供協助。

拜登高階顧問現已證實與政府各部門接觸，但拒絕做出相關回應。拜登競選團隊的副經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）直言，如今當前所需不僅僅是前任官員站出來協助確保政權平穩過渡，「總務署應該要遵守法律，確認選舉結果，讓政權能夠順利且有效進行交接。」

▼民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

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