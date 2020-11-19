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他上工爬梯慘摔斷氣…竟是「新冠發病」害斃命！　研究曝光

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▲▼ 梯子,施工,維修,建築。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲此案發生地點及確切時間並未被公布。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

克羅埃西亞一名51歲建築工人今年不慎自3公尺高的梯子上摔下，頭部受傷當場身亡，死後確診新冠肺炎。只不過，依據最新研究，染疫是導致事故發生的一大原因，讓男子失去平衡跌落梯子；醫學專家稱，此案應被列為染疫病逝。

綜合紐約郵報、華盛頓郵報報導，51歲工人平時有吸菸習慣，當時正在一處建築工地上班，但卻跌落梯子，導致前額受傷，且臉部、手肘及左手等部位有瘀傷，最終搶救不治當場死亡。醫師們起初認定可能是與同事發生打鬥，但驗屍報告指出，他的肺部嚴重受損，且死前一周出現頭痛、疲勞、發燒、咳嗽、呼吸短促、胸部不適等症狀，排除上述人為因素。

依據《法醫病理學期刊》（Journal of Forensic Pathology）發表的研究，男子肺部有大片阻塞狀況，診斷為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。該疾病可能由新冠病毒所引發，並於重要器官得不到足夠氧氣時發病，通常需要接受住院治療。

醫學專家們斷定，染疫是導致事故發生的一大原因，讓男子失去平衡感，進而跌落梯子；部分人士稱，此案應被列為染疫病逝。依據驗屍報告，染疫引起的肺部及其他嚴重變化足以導致死亡，且跌落梯子受傷致死的可能性較低；此外，專家也說，死者有吸菸習慣、本身患有多種疾病，因此死於新冠肺炎的風險極高。

自新冠疫情大流行以來，克羅埃西亞已有8萬7400多人確診，其中1113人染疫病逝，當地居民搭計程車、大眾運輸工具或是前往商店時，都必須戴上口罩。該國衛生部長柏洛斯（Vili Beros）表示，若確診人數持續上升，將實施更嚴格的防疫措施，但宵禁、封城不會納入考量。

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