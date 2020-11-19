輝瑞、莫德納新冠疫苗功效破95%...不過卻存在「2大致命弱點」！

▲輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，但卻需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）與合作夥伴BioNTech公司昨（18）公開新冠疫苗最終臨床試驗數據，顯示候選疫苗在抵抗新冠病毒上有95%的功效，且在65歲以上的高齡人士也有95%的效果，而另一競爭藥廠莫德納（moderna）所生產的新冠疫苗功效也達94.5%；不過有研究指出，兩大藥廠的新冠疫苗有2項「致命弱點」，分別是冷儲溫度過低、以及無法及時大量生產。

首先是輝瑞所生產的新冠疫苗，其冷儲溫度需要至少攝氏零下70度以下，雖然對於已開發國家而言，在疫苗冷儲和運輸配送上都有低溫冷庫、冰排速凍器、冷藏車等各種專業設備輔助，然而對於開發中、甚至是未開發國家而言，可能就難以有效保管並分配疫苗，對此輝瑞也認知到自家研發疫苗的缺點，表示將逐步改善。

▲BioNTech公司首席執行長撒辛。（圖／路透社）

輝瑞合作夥伴BioNTech公司首席執行長撒辛（ugur sahin）當地時間18日接受美媒《CNN》訪問時表示，為解決該問題，目前已著手研究如何在常溫下有效保管運輸的新冠疫苗，「因為疫苗是在短時間內研發而成，因而無法打造出更好、更穩定的條件。目前我們正在生產能保管於常溫的疫苗，預計明年下半季將發表出能與其他類型疫苗相匹敵的生產技術。」

至於莫德納所生產的新冠疫苗，雖然也有94.5%的功效，不過其公司規模不比輝瑞，因此要在短時間內製造出大量疫苗，恐怕仍有不少難關。目前莫德納已計畫將於2021年底前達成每年生產5億至10億劑疫苗，但仍遠遠落後輝瑞每年13億劑的現有生產能力。對此，莫德納計畫與瑞士藥廠「龍沙集團」（Lonza Group Limited）合作，龍沙計畫每年將為莫德納生產4億劑疫苗。

▲龍沙計畫能年產4億劑疫苗，但須先完成投入相關設備、培訓人力等事前工作。（圖／路透社）

然而龍沙本身也有亟需解決的問題，除生產線與設備不足外，要在短期內培訓人手、測試與安裝設備都得在1年以內解決！龍沙集團董事長貝尼（Albert Baehny）接受美媒《CNBC》採訪時表達現行疫苗生產上的困難，「我們需另外投資生產設備，以應付每年4億至5億劑疫苗的需求，且每條生產線須配置60至70名已接受培訓的人員，目前已設置4條生產線，所以我們現階段計畫招聘新員工。」

貝尼補充道，「各階段都要求速度，必須在不到1年的時間內完成，取得足夠生產設備、完成安裝，每道難關都亟待解決。」

研究指出，每人在注射疫苗都需要施打2劑，方能防禦並擊退新冠病毒，這顯示以目前全球現有的生產能力與條件下，各國恐怕得在無疫苗的情況熬過今年寒冬，且病毒恐怕在冬季大流行。世衛組織（WHO）表示，「北美與歐洲今年要靠疫苗撐過寒冬，恐怕相當困難。」

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