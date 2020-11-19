新冠躍美國第3大死因！病逝人數破25萬　10倍於每年車禍死亡率

記者葉睿涵／綜合報導

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，在不到10個月的時間裡，新冠病毒已奪走25萬條美國人的性命，死亡人數超過了一年內死於中風、自殺和車禍的人數總和。CNN對新冠肺炎與美國其他幾個致死原因的致命程度做出比對後，得出了以下結果：

▲美國新冠肺炎與其他死因的致死率對比。（圖／記者葉睿涵製）

車禍

▲在美國，新冠肺炎的致死率是車禍的10倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料顯示，每年平均有2萬4166位司機與乘客（不含騎車或行人）死於車禍。這意味著，截至目前為止，死於新冠肺炎的人數至少是全年車禍死亡人數的10倍。

流感





▲新冠病毒比流感更具傳染性，也更致命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，在2014年到2018年間，平均每年有4萬2200人死於流感，而新冠肺炎的死亡人數在短短的10個月就突破了這個數字，並達到每年平均流感死亡人數的5倍以上。新型冠狀病毒不僅比流感更致命，也比流感更具傳染性。

自殺

▲研究人員擔心，大流行帶來的壓力將讓2020年的自殺人數變得更高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CDC資料顯示，平均有4萬5439人在2014年到2018年間死於自殺。目前，因染疫而死的人數是自盡身亡的5倍。紐約大學（New York University）研究人員擔心，大流行帶來的壓力將讓2020年的自殺人數變得更高。

中風

▲新冠肺炎導致的死亡人數大約是中風的1.8倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據CDC的資料，美國每年平均有14萬1925人死於中風。新冠肺炎導致的死亡人數大約是中風的1.8倍。

心臟病

▲醫學專家預計，新冠的全年死亡人數不會超過心臟病，但每天死於新冠的人數很快就會超過心臟病的死亡率。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CDC資料顯示，每年平均有67萬595人因心臟病爆發而死，是美國人死亡的主要原因。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）熱帶醫學（tropical medicine）系主任霍特茲（Peter Hotez）表示，儘管新冠的全年死亡人數預計不會超過心臟病，但每天死於新冠的人數可能很快就會超過心臟病的死亡率。

他援引了華盛頓大學（University of Washington）健康指標與評估研究所（IHME）「美國在明年一月，每天將有2500人死於新冠肺炎」的預測指出，這意味著這種病毒將成為美國每天的主要死因。

癌症

▲癌症是美國第二大死因。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

癌症是美國第二大死因，每年平均有61萬2725人死於癌症，這項記錄預計今年內不會被新冠肺炎所超越。

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