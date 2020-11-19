歐巴馬初次訪中遭監視「明目張膽到笑出來」　美中關係暗藏不信任

▲歐巴馬17日出版的新書《應許之地》（A Promised Land）是他的白宮回憶錄。（圖／翻攝自Facebook／@barackobama）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美國前總統歐巴馬近日出版回憶錄，談到任內首次訪問中國，就對北京縝密監控印象深刻。他形容美中關係表面看來穩定友好，但檯面下其實暗潮洶湧，充滿不信任。

歐巴馬（Barack Obama）17日出版新書「應許之地」（A Promised Land），是他白宮歲月回憶錄的上卷。在這本768頁的著作中，歐巴馬憶述他早年政治生涯，並細數他首屆總統任內發生的大小事，包含與中華人民共和國的互動往來。

歐巴馬8年總統任內一共訪問中國3次，首次是在他2009年宣誓就職當年的11月，他在中國停留4天，造訪上海與北京，並與當時中華人民共和國主席胡錦濤、國務院總理溫家寶會晤。

●2009年首次訪中 就對北京監控能力印象深刻

歐巴馬在書中回憶，當年他專機在北京降落，團隊就被指示將所有私人電子設備留在機上，並假定所有通話都會遭到監控。他說：「即便在大洋彼岸，中國監控能力仍令人印象深刻。在選戰期間，他們駭進我們總部電腦系統。（我把這當成選情一正面跡象看待）」

歐巴馬說，為了防止被監聽，訪中期間他若要在飯店內進行與國家安全事務相關的通話，都須特別到一個能阻隔監聽的房間；由於他們臆測每間房間可能都藏有攝影機，部分團隊成員為了避免被偷拍，選擇摸黑換裝甚至洗澡。

歐巴馬透露，中國情報單位有時行徑明目張膽到好笑。他回憶，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返飯店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝男子在仔細翻閱他桌上文件。

歐巴馬說：「駱家輝問他們在幹嘛，男子一言不發從他身旁走過後消失，清潔人員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣。」

▲歐巴馬曾於2009年到訪北京紫禁城。（圖／翻攝自Facebook／@ObamaWhiteHouse）

●美中關係表面友好穩定 檯面下暗潮洶湧

回憶當年與中國關係，歐巴馬說，美中關係表面看來相對穩定，沒有發生像與俄羅斯的高調外交破裂情事；2009年他在20國集團（G20）倫敦峰會期間與胡錦濤會面，雙方也談論如何能使美中兩國受益的「雙贏」政策。

不過，歐巴馬透露：「但在外交禮節底下，（美中關係）暗藏長期積壓的角力與不信任，這不只圍繞在貿易或間諜活動等特定議題上，在中國崛起對國際秩序、美國世界地位意義為何的根本問題上也是一樣。」

歐巴馬表示，美中雙方之所以過去超過30年來能避免公開衝突，靠的不只是運氣，而是因為中國政府虔誠信奉鄧小平的「韜光養晦」說。

他說，中國雖會在感覺領土主張受挑戰時作勢回擊，或在人權作為遭西方批評時動怒，但即便是在美國對台灣軍售等衝突熱點上，中國官員仍盡力將紛爭「儀式化」，僅會透過措辭強烈書信或取消雙邊會議表達不滿，不會讓事態變得一發不可收拾。

歐巴馬說，這種「戰略耐心」策略讓中國在崛起期間，得以模糊自身是如何不斷系統性規避、扭曲或違反幾乎每條商定的國際貿易規則。他舉例，中國長年利用政府補助、貨幣操控與貿易傾銷，壓低中國出口商品價格，影響美國製造業營運。

歐巴馬也指控，中國竊取美國智慧財產權，並不斷施壓在中國營運的美企交出關鍵技術，以加快北京在全球供應鏈向上攀升的速度。

▲歐巴馬認為中美關係表面上符合外交禮節，蘊藏其中的卻是各種角力與不信。（圖／翻攝自Facebook／@barackobama）

●認知中國貿易作為損美國利益 但不宜打貿易戰

針對美中貿易關係，歐巴馬表示，他不全然反對自由貿易，也不相信美國能完全逆轉全球化；在他看來，混亂貧困的中國，比繁榮的中國對美國造成更大威脅。「我認為中國成功讓數億人擺脫極度貧窮，實屬人類一大創舉」。

但歐巴馬坦承，中國玩弄國際貿易體制的行為，往往造成美國損失；他承諾過美國勞工會爭取更好的貿易協議，但當時世界經濟情況岌岌可危，美國與世界其他國家若要擺脫經濟衰退，需要中國經濟持續成長，而非緊縮。

他說：「我的政府若不施加壓力，中國不會改變自身貿易作為。我只是需要確保我們不會發動貿易戰，讓世界陷入經濟蕭條，並傷害到我誓言要幫助的勞工。」

因此，歐巴馬表示，他決定採行「過度強硬」與「不夠硬」之間的中間策略。他向胡錦濤提出若干問題領域，並表達美方希望在合理時間內看到問題解決；若中國沒有採取作為，理想情況是待經濟環境不再如此脆弱，美國會逐漸加強施壓力道，並採取報復措施。

此外，歐巴馬說，為了促使中國改善作為，他也尋求鄰國協助，展開「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策。

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