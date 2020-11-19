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願分享新冠疫苗！南韓統一部長熱臉貼北韓屁股　慘遭洗臉：誰理你

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▲▼南韓統一部長李仁榮言談中表示，願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓統一部長李仁榮言談中表示，願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情恐於冬季再次爆發大流行，全球藥廠只能加快研發、生產疫苗的腳步，而期盼疫情結束後能與北韓（朝鮮）重啟對話的南韓統一部長李仁榮（이인영），昨（18）日下午接受KBS電視台訪問時表示，必要時願與北韓共享新冠疫苗與治療藥劑，幫助北韓重振遭疫情破壞的經濟。

根據《韓聯社》報導，李仁榮強調不管何時、何地，已做好重啟對話的準備，只差北韓點頭呼應，對於是否展開兩韓政府高層會談、亦或派遣特使前往平壤，他表示，「這個問題應交由總統文在寅判斷，眼下應著重如何重啟南北韓間的合作。」

李仁榮表示，為了能讓南北韓關係進入到新的層面，須在具大眾性、公開性、官方性質的領域上持續推動對話與合作，「自從我就任統一部長後，仍未曾和北韓進行檯面下的接觸。」

李仁榮隨後補充，「北韓為了鞏固防疫體系，必須承受在經濟層面上的犧牲，若（雙方）能靠分享疫苗與治療藥物而取得合作，盼能成為北韓擺脫經濟損失的契機。我認為只有在對方窘困之時互相分享，那才是真正的分享。」

▲▼北韓仍維持零確診，即使在母親節(16日)仍堅守防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓仍維持零確診，即使在母親節(16日)仍堅守防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

李仁榮在言談之中似乎暗示，統一部有意促使南韓政府向北韓捐贈新冠疫苗，不過如此好意北韓恐怕不領情！北韓黨務機關報《勞動新聞》今（19）日以「非常防疫事業為黨與國家最重大的優先事項」為題的社論指出，如今世界恐面臨第2第3波疫情襲擊，若冒然開放國境從國外引入非生活必需品，可能造成國內子孫後代死於傳染病毒，強調嚴守國境的重要性。

外界分析該篇社論，指出北韓可能仍存在著拒人於千里之外的態度，堅定拒絕來自南韓、其他國家的援助。今年8月北韓深受颱風、洪災侵襲，北韓最高領導人金正恩就曾在會議下令，拒絕接受來自國外的援助。

先前北韓「國家科學技術委員會」於7月時在網站《未來》（미래）表示，醫學研究院醫學生物學研究所研發的候選疫苗即將投入臨床實驗；然而美國微軟客戶安全與信任部門副總裁柏特（Tom Burt）卻在部落格發文警告，近幾個月來有7間與新冠疫苗研發有關的公司，其網站正遭受來自北韓與俄羅斯駭客的攻擊。

據悉，世界衛生組織（WHO）駐北韓代表薩爾瓦多（Ceniza Salvador）9日接受美媒《自由亞洲電台》（RFA）訪問時表示，北韓截至10月底前共完成1萬2072人的新冠篩檢，結果皆呈現陰性。

►國內零確診！北韓完成新冠肺炎「疫苗研發」...將進行人體臨床實驗

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