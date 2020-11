習近平曾留宿「中美友誼屋」今破爛發霉　鄰居怨中國帶給我們病毒

▲中國國家主席習近平曾留宿的愛荷華州郊區房屋被改建為「中美友誼屋」。(圖/達志影像/美聯社)

中國領導人習近平曾作為河北省官員於1985年訪美,當時在愛荷華州小鎮「馬斯卡廷」一棟郊區房屋留宿數天,後來一名中國投資客砸重金買下這棟房,還命名為「中美友誼屋」(Sino-US Friendship House)。然而,現在這棟房屋不僅無人管理,還變得破爛不堪、木材發霉,不禁讓人聯想到現今危盪的中美關係。

根據《南華早報》報導,習近平2013年就任國家主席後,於28年前訪美時,曾留宿馬斯卡廷(Muscatine)的那棟不起眼的房子,立刻被一名中國投資客以18萬美元(約513.22萬元台幣)的高價買下,還重新命名為「中美友誼屋」,那位投資客還在市中心買了店面,並改建為「中美友誼中心」,以及入股當地最高級的酒店,吸引更多中資進駐,這確實促進了馬斯卡廷與中國的關係。

據報導,然而,風光一時,現在這棟友誼屋不僅無人管理,還變得破爛不堪、地基木材發霉、百葉窗與裝飾旗破損褪色,讓人聯想到現今危盪的中美關係。川普上任後出現的中美貿易戰、針鋒相對、因間諜問題限制簽證等,大大削弱當地對改善兩國關係的熱情,當然川普的「美國優先」政策相對地也付出了代價,例如對新冠疫情的早期因應不當。

▲中美友誼屋(Sino-US Friendship House)。(圖/翻攝自馬斯卡廷鎮當局官網)

報導指出,根據皮尤研究中心(Pew Research)的調查顯示,有73%的美國人現在對中國持負面看法,比去年上升了13%,且其他12個工業化國家的趨勢亦然。馬斯卡廷與中國倡議委員會(Muscatine-China initiative Committee)主席斯坦(Daniel Stein)稱,委員會2013年成立的宗旨為促進雙方緊密聯繫,但過去18個月來狀況很殘酷,而且越來越糟。一位鄰居匿名表示,「沒人願意來這裡了,他們(中國人)帶給我們病毒。」

馬斯卡廷鎮歷史博物館辦公室經理韋克特(Angie Weikert)直言,「我們不喜歡他們(中國)對待自己人民的方式。」韋克特的同事貝克爾(Vada Baker)補充,有一部份的主因是當地居民擔心中國人會在馬斯卡廷大量置產,使得房價、物價上升,「當有很多共產黨人同時進駐,並且買下你的城鎮,我突然覺得有點可怕。」

