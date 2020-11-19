習近平曾留宿「中美友誼屋」今破爛發霉　鄰居怨中國帶給我們病毒

▲中國國家主席習近平曾留宿的愛荷華州郊區房屋被改建為「中美友誼屋」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

中國領導人習近平曾作為河北省官員於1985年訪美，當時在愛荷華州小鎮「馬斯卡廷」一棟郊區房屋留宿數天，後來一名中國投資客砸重金買下這棟房，還命名為「中美友誼屋」（Sino-US Friendship House）。然而，現在這棟房屋不僅無人管理，還變得破爛不堪、木材發霉，不禁讓人聯想到現今危盪的中美關係。

根據《南華早報》報導，習近平2013年就任國家主席後，於28年前訪美時，曾留宿馬斯卡廷（Muscatine）的那棟不起眼的房子，立刻被一名中國投資客以18萬美元（約513.22萬元台幣）的高價買下，還重新命名為「中美友誼屋」，那位投資客還在市中心買了店面，並改建為「中美友誼中心」，以及入股當地最高級的酒店，吸引更多中資進駐，這確實促進了馬斯卡廷與中國的關係。

據報導，然而，風光一時，現在這棟友誼屋不僅無人管理，還變得破爛不堪、地基木材發霉、百葉窗與裝飾旗破損褪色，讓人聯想到現今危盪的中美關係。川普上任後出現的中美貿易戰、針鋒相對、因間諜問題限制簽證等，大大削弱當地對改善兩國關係的熱情，當然川普的「美國優先」政策相對地也付出了代價，例如對新冠疫情的早期因應不當。

▲中美友誼屋（Sino-US Friendship House）。（圖／翻攝自馬斯卡廷鎮當局官網）

報導指出，根據皮尤研究中心（Pew Research）的調查顯示，有73%的美國人現在對中國持負面看法，比去年上升了13%，且其他12個工業化國家的趨勢亦然。馬斯卡廷與中國倡議委員會（Muscatine-China initiative Committee）主席斯坦（Daniel Stein）稱，委員會2013年成立的宗旨為促進雙方緊密聯繫，但過去18個月來狀況很殘酷，而且越來越糟。一位鄰居匿名表示，「沒人願意來這裡了，他們（中國人）帶給我們病毒。」

馬斯卡廷鎮歷史博物館辦公室經理韋克特（Angie Weikert）直言，「我們不喜歡他們（中國）對待自己人民的方式。」韋克特的同事貝克爾（Vada Baker）補充，有一部份的主因是當地居民擔心中國人會在馬斯卡廷大量置產，使得房價、物價上升，「當有很多共產黨人同時進駐，並且買下你的城鎮，我突然覺得有點可怕。」