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150cm小隻馬竟是「格鬥選手」…小偷被打倒壓制　滿臉血路邊求饒

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▲▼女子用格鬥招式將小偷打倒在地。（圖／翻攝自YouTube／eltrece）

▲女子用格鬥招式將小偷壓制在地。（圖／翻攝自YouTube／eltrece）

記者張方瑀／編譯

阿根廷一名小偷日前當街搶走一名女子的手機，結果這名身高僅150公分女子竟是一名業餘格鬥手，她一路狂追小偷，抓住後立刻使出招式，結果這名小偷被打到頭破血流不斷求饒，這名女子則抓住小偷的頭髮大吼，「老娘整天關在辦公室工作存錢，就是為了讓你在3秒鐘內偷走我的手機？」

根據《太陽報》、《每日郵報》報導，阿根廷馬德普拉塔（Mar del Plata）日前發生一起搶劫案，現年20歲的布里莎（Brisa）在路邊滑手機時，竟然有名小偷直接搶走她的手機後逃跑。布里莎氣得立刻追上去，路人也幫忙拉住小偷，但大夥沒想到的是，身高僅4英尺11吋（約150公分）的布里莎是一名業餘綜合格鬥（MMA）選手，她追上小偷後就立刻使出招式，將小偷痛打在地。

布里莎憤怒地扯著小偷的頭髮，在他耳朵邊狂罵髒話，並大吼著，「老娘整天關在辦公室工作存錢，就是為了讓你在3秒鐘內偷走我的手機？」已經滿臉血的小偷只能不斷求饒，旁邊的人也趕緊拉住布里莎，直到警察抵達將小偷上銬帶走。

布里莎後來接受採訪時表示，她花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒，「在新冠肺炎期間，我花了一整天的時間工作，薪水卻很低，我無法接受這傢伙在3秒鐘內把我一半以上的工資搶走。」布里莎說她一點也不後悔痛打對方，也自認很幸運能讓格鬥招式在這裡派上用場。

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