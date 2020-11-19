疫情拉警報！單日新增確診「暴增」343例...專家：南韓恐已第3波

▲南韓疫情拉警報，首爾街道顯得相當冷清。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續拉警報！繼昨（18）日通報313人確診後，今（19）日新增病例更飆破343起，連續2天確診人數突破300人，疫情從首都圈擴散至全國各地，包括家庭親友聚會、醫療院所、三溫暖、游泳池、體育設施、職場等。對此南韓政府從19日起提升首爾市、京畿道、光州市、江原道部分地區的「社交距離防疫」層級至1.5階段，專家憂心恐已爆發第3波大流行。

根據《韓聯社》報導，截至19日0時為止，南韓防疫當局19日上午9時30分共通報343起新增病例，其中293例為境內感染、50例為境外移入，目前南韓共累計29654例確診、498例死亡。

▲南韓疫情拉警報，加上強降雨，餐廳、咖啡廳門可羅雀，業者苦不堪言。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增177例（首爾佔107例、京畿道佔59例、仁川11例）；慶尚南道新增28；全羅南道新增27例；江原道新增20例忠清南道新增13例；光州、慶尚北道各新增8例；釜山新增5例；忠清北道新增3例；大邱新增2例；大田、全羅北道各新增1例。

從主要的群聚感染案例來看，皆起自於日常生活場合！首爾市松坡區親友旅行聚會累計18例；首都圈某網友聚會累計20例；京畿道某家具製商聚會累計11例；京畿道廣州市家庭與鋼琴練習累計11例。

▲若單日確診持續突破200例以上，南韓防疫當局考慮提升防疫層級。（圖／路透社）

南韓防疫當局於19日起，實施為期兩周的「社交距離防疫」1.5階段，不僅公共場所、大眾運輸、室內外運動場、宗教設施需義務配戴口罩，餐廳各桌與座位皆保持距離，且卡啦OK、婚宴與喪葬場合、補習班等皆須控管進場人數。

中央事故收拾本部戰略計畫班長孫映萊（손영래）19日上午召開例行記者會時表示，若未來1周單日新增確診數仍維持200人以上，不排除調升防疫層級至第2階段，同時警告首都圈與江原道地區民眾，由於該地感染途徑未明患者比率攀升，「無論在哪裡感染都不感到意外」，建議應取消或延期各種聚會邀約，減少外出。

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