夢想從軍！美女士官遭「長官性侵、同袍輪暴」通報0回應　心死自殺

▲美媒調查後指控,國防部未能處理軍中性侵問題。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國《哥倫比亞廣播電台》(CBS News)針對軍中性侵問題展開1年半的調查,採訪近24名受害者、軍中防治部門吹哨者與輕生受害者家屬。他們發現,儘管國防部15年前就建立專業部門打擊性侵與性騷擾,耗費數億美元,卻仍無法適當處理相關案件。其中,中士摩根(Sergeant Morgan Robinson)甚至因此走上絕路。

根據摩根的母親黛比(Debbie Robinson),女兒小時候起就立志從軍,21歲決定入伍,在國民衛隊(Army National Guard)服役6年後,於2016年第一次被派遣前往科威特,卻「遭到其中一名上司的性侵與持續騷擾」,通報此事後,竟未得到任何回應。

摩根之後又被派遣前往阿富汗,在那裡再度遭到多名同袍輪暴,卻因為太過害怕,再也不敢通報。黛比說,「首先,因為他們(加害者)威脅她。其次,她知道這件事不會有任何發展。在科威特時,他們對於性侵與騷擾什麼都沒做,在阿富汗時,又怎麼會採取行動呢?」

美國前國防部長馬提斯(James Mattis)於2018年4月時表示,軍中對於性侵罪行是「零容忍」的,「儘管戰場傷亡是戰爭的真實面,但我們無法接受軍隊大家庭內有任何人因性侵而受到傷亡」。4個月後,摩根自殺身亡。

Morgan Robinson died by suicide after she was allegedly sexually assaulted a second time while serving in the military. https://t.co/dKLYWpvqev