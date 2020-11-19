川普G7高峰會可能流局！政權移交倒數2個月　籌備協商進度掛零

▲川普站在雨中出席退伍軍人節，在維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）獻上花圈致意。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普輸掉11月的總統大選後，至今仍無意舉辦G7高峰會，今年度七大工業組織國組織峰會可能流局。根據《路透社》報導，G7主席每年會於七國領袖當中輪換，今年正好輪到美國總統川普。但他考慮到疫情關係，已先取消過一次原訂於6月7日的峰會，當時示意要延到11月後舉行，但到目前為止仍沒有任何籌備的動作。

川普3月中旬時顧忌美國疫情嚴重，宣布將原訂6月10日的G7峰會延期至大選後，在「更平靜的氛圍」（calmer atmosphere）下進行。如今距離政權移交只剩2個月，峰會籌備工作通常要一個月以上，至今白宮仍沒有給出具體日程或地點規劃，但不排除會以線上會議的方式取代。

▲ 美國總統川普。（圖／路透）



另一方面，英國已率先不甩川普的勝選說，在上周恭賀拜登當選美國總統，且誠摯地邀請他到明年辦在蘇格蘭的峰會和氣候變遷大會 （Nations Climate Change Conference），似乎已經對今年川普本應主持的峰會不抱期待。

川普曾表示，G7峰會就是一個「過時的國家團體」，考慮在今年擴大邀請名單，納入澳洲、南韓、印度以及飽受爭議的俄羅斯，隨即遭到德國在內的許多成員國嚴正抗議。德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，只要克里米亞衝突沒有實質的進展，俄羅斯就別想重返G7。

▲2016年5月24日，在日本四國的伊勢志摩舉辦第42屆G7峰會，由時任首相安倍晉三所主持。（圖／CFP）



俄羅斯因2014年強行併吞克里米亞的舉動，被當時還是G8的組織剔除在外，而至今俄軍仍佔領這片原屬於烏克蘭的疆域，因此川普重新承認俄羅斯的提議立即遭到許多成員國反對。

G7組織成員有美、英、法、日、德、義和加拿大，除了加拿大之外，其餘6國自1975年後每年都會召開峰會來討論政經問題。此外，歐盟也算是半個成員，但不能成為主席國或舉辦峰會，除了在2014年俄羅斯被踢出G7時，才破例在布魯塞爾作過東道主。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢