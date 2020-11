孕媽染疫入ICU治療！昏迷中「龍鳳胎早產」　醒來驚：孩子不是我的

Hospital consultant Perpetual Uke was in a coronavirus-induced coma as her twins were delivered by caesarean section. Read more here: https://t.co/CJf3fe152W pic.twitter.com/H3AFYU4KP6

記者張靖榕/綜合外電報導

英國伯明罕市立醫院(Birmingham City Hospital)一名懷孕的風濕病諮詢師,早前感到身體不適,後來確診陷入嚴重昏迷,必須透過呼吸器進行治療。期間醫師將她肚內的雙胞胎剖腹產,等她醒來以後卻難以相信寶寶們是自己的,不過母子3人均無大礙。

根據BBC報導,今年3月歐洲疫情漸起,烏克(Perpetual Uke)在3月下旬開始感到身體不適,情況很快轉壞,她轉眼被送進重症加護病房,必須用呼吸器與誘發昏迷的方式進行治療。儘管母體進入昏迷狀態,烏克肚裡的雙胞胎寶寶仍等到4月10日才出生。

▲小小龍鳳胎長大了。(圖/翻攝自推特「@betsy4670」)

一般孕期約38周,但醫師團隊決定在烏克懷胎第26周時進行剖腹產,龍鳳胎早產了12周,帕茉出生時僅重770克,帕斯科(Osinachi Pascal)則只有850克重。「真的嚇死人了」,烏克的丈夫馬修(Matthew)回憶她昏迷期間,「…每過一天我都暗自希望,我的老婆不是那些病死的其中之一」,「我們是一隊的,想到她可能不在真的難以接受。」

生產過後第16天,烏克才從昏迷中清醒過來。當她恢復意識後,卻發生「*加護病房病患譫妄」(ICU delirium)的症狀,意識陷入認知混亂,對眼前的事物相當困惑,初次見到自己的龍鳳胎還不願相信,「這真的是我生的嗎?」

烏克回憶,「他們(醫護人員)把照片拿給我看的時候,他們(龍鳳胎)看起來好小,根本不像是人類,我無法相信他們就是我的親骨肉。」早產的龍鳳胎在醫院經過悉心照顧,116天後終於得以健康出院回家。

烏克身為一名母親歉疚地說,「我從沒想過讓他們出生就這麼難受。他們有兩個禮拜都見不到他們的媽媽,這讓我很難過,但最重要的是,事情漸漸變好了。」烏克與馬修一家喜迎家中第三和第四個孩子,帕茉和帕斯科的兄姊也會一同照顧他們。

*註:根據彰化基督教醫院藥劑部臨床藥學報告介紹,譫妄(delirium)為一種急性或突發性的意識障礙或認知改變,統計達78%至87%的加護病房患者或會出現譫妄症狀,尤其使用人工呼吸器或術後病人機會更大。

DSM-IV定義四種譫妄典型特徵:1.急性或突發情緒改變;2.注意力渙散;3.妄想或不合邏輯的思考;4.意識改變

A mum and her twins are now recovering back at home in #Birmingham - after they were delivered 14 weeks early, while she was in a coma because of coronavirus. Perpetual Uke has thanked @BWC_NHS staff for their care #CapitalReports pic.twitter.com/U8ODI2IlML