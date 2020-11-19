孕媽染疫入ICU治療！昏迷中「龍鳳胎早產」　醒來驚：孩子不是我的

Hospital consultant Perpetual Uke was in a coronavirus-induced coma as her twins were delivered by caesarean section.



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記者張靖榕／綜合外電報導

英國伯明罕市立醫院（Birmingham City Hospital）一名懷孕的風濕病諮詢師，早前感到身體不適，後來確診陷入嚴重昏迷，必須透過呼吸器進行治療。期間醫師將她肚內的雙胞胎剖腹產，等她醒來以後卻難以相信寶寶們是自己的，不過母子3人均無大礙。

根據BBC報導，今年3月歐洲疫情漸起，烏克（Perpetual Uke）在3月下旬開始感到身體不適，情況很快轉壞，她轉眼被送進重症加護病房，必須用呼吸器與誘發昏迷的方式進行治療。儘管母體進入昏迷狀態，烏克肚裡的雙胞胎寶寶仍等到4月10日才出生。

▲小小龍鳳胎長大了。（圖／翻攝自推特「@betsy4670」）

一般孕期約38周，但醫師團隊決定在烏克懷胎第26周時進行剖腹產，龍鳳胎早產了12周，帕茉出生時僅重770克，帕斯科（Osinachi Pascal）則只有850克重。「真的嚇死人了」，烏克的丈夫馬修（Matthew）回憶她昏迷期間，「…每過一天我都暗自希望，我的老婆不是那些病死的其中之一」，「我們是一隊的，想到她可能不在真的難以接受。」

生產過後第16天，烏克才從昏迷中清醒過來。當她恢復意識後，卻發生「*加護病房病患譫妄」（ICU delirium）的症狀，意識陷入認知混亂，對眼前的事物相當困惑，初次見到自己的龍鳳胎還不願相信，「這真的是我生的嗎？」

烏克回憶，「他們（醫護人員）把照片拿給我看的時候，他們（龍鳳胎）看起來好小，根本不像是人類，我無法相信他們就是我的親骨肉。」早產的龍鳳胎在醫院經過悉心照顧，116天後終於得以健康出院回家。

烏克身為一名母親歉疚地說，「我從沒想過讓他們出生就這麼難受。他們有兩個禮拜都見不到他們的媽媽，這讓我很難過，但最重要的是，事情漸漸變好了。」烏克與馬修一家喜迎家中第三和第四個孩子，帕茉和帕斯科的兄姊也會一同照顧他們。

*註：根據彰化基督教醫院藥劑部臨床藥學報告介紹，譫妄（delirium）為一種急性或突發性的意識障礙或認知改變，統計達78％至87％的加護病房患者或會出現譫妄症狀，尤其使用人工呼吸器或術後病人機會更大。

DSM-IV定義四種譫妄典型特徵：1.急性或突發情緒改變；2.注意力渙散；3.妄想或不合邏輯的思考；4.意識改變