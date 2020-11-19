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喬治亞州、威州打臉川普！重新計票結果難變　選務官：無舞弊證據

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普挑戰大選結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任總統川普陣營在喬治亞州及威斯康辛州2個郡，要求重新計票，但如今喬治亞州重計票接近完成，州務卿表明不太可能改變拜登勝選的結果，威州的選務官員也表示川普敗選的事實不會出現變化。

路透社報導，繼喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）依據重計票情況，指出選舉結果不會變後，該州選務系統經理史特林（Gabriel Sterling）也附和，並表示沒有出現任何川普及其團隊所宣稱「大量舞弊」的證據。

至於2016年由川普出線的威斯康辛州，選務官員則指出，部分重新計票並不會扭轉共和黨在該州的失敗。

川普團隊在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）與黛恩郡（Dane）砸下300萬美元（約8500萬美元），要求重新計票；然而這2個郡均是民主黨大票倉，川普難以在此地翻盤，而根據選務官員的說法，找到川普陣營口頭不斷宣稱的舞弊情事，機會也微乎其微。

黛恩郡將會於美東時間本周五（20日）重啟計票，預計數天內完成。該郡一名官員表示，2016年重新計票時僅發現幾百張票有誤，「我猜若專注在密爾瓦基和黛恩，結果會是拜登的票有些微增加，但不會有什麼大事發生，更不會有任何改變結果的可能。」

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