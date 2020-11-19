婚禮進行中！屋頂「瞬間坍塌」變死亡地獄　8人慘死泥堆20傷

▲巴基斯坦一場婚禮變死亡地獄。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省古勒姆地區，18日發生一起房屋坍塌事故，導致8人死亡、20人受傷，死者包括6名婦女和2名兒童。事故發生時，該房屋內正在舉辦婚禮，現場瞬間變成恐怖地獄。

綜合外電報導，18日舉行的婚禮本是充滿浪漫氣息，親朋好友也紛紛到場慶祝，不料泥製房屋的屋頂突然倒塌，造成8死20傷。

事發後，當地民眾和救援人員立即開始搜救，畫面中可以看到，瓦礫、碎石佈滿地面，施救工作在緊急展開，傷者已被送往附近醫院。當地媒體援引醫院消息說，傷者也多為婦女和兒童，其中多人傷勢嚴重。