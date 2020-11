婚禮進行中！屋頂「瞬間坍塌」變死亡地獄　8人慘死泥堆20傷

▲巴基斯坦一場婚禮變死亡地獄。(示意圖,與本文無關/取自免費圖庫Pixabay)

記者蔡儀潔/綜合報導

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省古勒姆地區,18日發生一起房屋坍塌事故,導致8人死亡、20人受傷,死者包括6名婦女和2名兒童。事故發生時,該房屋內正在舉辦婚禮,現場瞬間變成恐怖地獄。

綜合外電報導,18日舉行的婚禮本是充滿浪漫氣息,親朋好友也紛紛到場慶祝,不料泥製房屋的屋頂突然倒塌,造成8死20傷。

事發後,當地民眾和救援人員立即開始搜救,畫面中可以看到,瓦礫、碎石佈滿地面,施救工作在緊急展開,傷者已被送往附近醫院。當地媒體援引醫院消息說,傷者也多為婦女和兒童,其中多人傷勢嚴重。

