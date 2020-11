一則YouTube廣告被讚爆　全因「兩大」理由太搶眼

圖、文/鏡週刊

近日網友發現,在YouTube上有一則關於企業經營術語的介紹影片,標題和內容看似平淡無奇,沒想到卻有280多萬次的點閱次數,按讚數更高達1.4萬人,原來一切都是出於主持人身上的「兩大」原因太搶眼了。

▲一支平凡的介紹影片竟在YouTube廣受歡迎,原來是有「兩大理由」。(圖/鏡週刊提供,下同)

由企業經營管理公司EPCM-PSP開設的YouTube頻道所上傳的影片,標題為「何謂周轉期(turnaround)」,請來一位身材面貌姣好的女主持人來講解,內容其實相當平凡,也沒有花俏的剪接或設計,單純就是女主持人在做名詞解釋,但自從2012年上傳以來,已經累計280多萬次的點閱次數,9GAG網站直言,「這支廣告在YouTube掀起轟動,主要有『兩大』理由」(This Ad Gone Big On Youtube For Two Huge Reasons),而大家一看畫面立刻秒懂所謂「兩大」理由在哪裡,因為你實在很難忽視。

▲女主持人摩根(Juliana Morgan)的上半身穿著相當貼身的緊身衣,凸顯她胸前渾圓的雙峰,一秒抓住眾人目光。

許多網友認為,請來摩根做講解,讓原本平凡的話題變得非常有趣,有人笑稱「什麼是turnaround(直譯為轉過去)?答:我們不希望妳做的事」,還有網友留言故意打錯字寫道:「這是我看過最胸狠的介紹影片了」(This information on turnaround is the breast I've ever heard)。

另外這個頻道還上傳了西班牙語和日語版本的介紹,只是不論哪種語言,一律都是請身材凹凸有致的拉丁美洲女子來解說,其中日語版的主持人明顯不會說日語,整份稿子念得零零落落還不停吃螺絲,有些人留言表示,希望他們能找個日本人來重新拍攝,但也有人笑稱,反正有英語版和西班牙語版能看就好了。



