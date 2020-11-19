一則YouTube廣告被讚爆　全因「兩大」理由太搶眼

圖、文／鏡週刊

近日網友發現，在YouTube上有一則關於企業經營術語的介紹影片，標題和內容看似平淡無奇，沒想到卻有280多萬次的點閱次數，按讚數更高達1.4萬人，原來一切都是出於主持人身上的「兩大」原因太搶眼了。

▲一支平凡的介紹影片竟在YouTube廣受歡迎，原來是有「兩大理由」。（圖／鏡週刊提供，下同）

由企業經營管理公司EPCM-PSP開設的YouTube頻道所上傳的影片，標題為「何謂周轉期（turnaround）」，請來一位身材面貌姣好的女主持人來講解，內容其實相當平凡，也沒有花俏的剪接或設計，單純就是女主持人在做名詞解釋，但自從2012年上傳以來，已經累計280多萬次的點閱次數，9GAG網站直言，「這支廣告在YouTube掀起轟動，主要有『兩大』理由」（This Ad Gone Big On Youtube For Two Huge Reasons），而大家一看畫面立刻秒懂所謂「兩大」理由在哪裡，因為你實在很難忽視。

▲女主持人摩根（Juliana Morgan）的上半身穿著相當貼身的緊身衣，凸顯她胸前渾圓的雙峰，一秒抓住眾人目光。

許多網友認為，請來摩根做講解，讓原本平凡的話題變得非常有趣，有人笑稱「什麼是turnaround（直譯為轉過去）？答：我們不希望妳做的事」，還有網友留言故意打錯字寫道：「這是我看過最胸狠的介紹影片了」（This information on turnaround is the breast I've ever heard）。

另外這個頻道還上傳了西班牙語和日語版本的介紹，只是不論哪種語言，一律都是請身材凹凸有致的拉丁美洲女子來解說，其中日語版的主持人明顯不會說日語，整份稿子念得零零落落還不停吃螺絲，有些人留言表示，希望他們能找個日本人來重新拍攝，但也有人笑稱，反正有英語版和西班牙語版能看就好了。



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