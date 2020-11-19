就愛墓園自慰！老翁全裸「電動牙刷自嗨」嚇壞女子：只是喜歡大自然

▲老翁史塔特福德電動牙刷自慰被逮。（圖／翻攝自推特「@KatBermingham」）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名67歲老翁疑因嚮往大自然的鄉野況味，竟帶著一支電動牙刷進到一處墓園裡頭全裸自慰，衣服就掛在旁邊的牆上。路過的女子幾次撞見令人驚駭的景象，其中一人便打電話報警。老翁律師表示，他因患有心理疾病，且喜歡野外開放空間，才會忍不住衝動一試再試；老翁則懺悔，「我不會再犯了」。

綜合澳媒報導，67歲老翁名為史塔特福德（Raymond James Stratford），他過去一段時日常去澳洲南部阿德萊德丘（Adelaide Hills）的史特林公墓（Stirling District Cemetery）滿足肉體之慾，上月2次卻接連被路過的不同女子撞見。

2名女子皆通報警方，一名全身光裸的男子在墓園裡自慰，其中一女還告訴警方，自慰男把衣服掛在火葬場的外牆上。數天後，10月27日下午3點，便衣警察與警犬隊突襲逮捕了史塔特福德，並在一旁草地上發現一支電動牙刷，史塔特福德支吾一陣後便承認是他的。

▲史特林公墓占地寬廣。（圖／翻攝自「Google Map」）

警方檢查官布雷維特警長西蒙森（Rebecca Symons）本月18日在庭上指出，史塔特福德除了在墓地現場自慰外，也利用電動牙刷進行性交動作。史塔特福德坦承犯行，他的律師班芙德（Sarah Bamford）則以「當事人住離墓地沒有很遠」，以及現場「戶外空間空曠」的理由為其辯護。

班芙德表示史塔特福德當時腦中只有這些想法，純粹覺得該場地如曠野一般，「墓園裡有灌木與樹，這就是為什麼他會到那裡去。」她指出史塔特福德相信自己可能患有「衝動控制疾患 」（impulse control disorder），導致他會做出強迫性行為的舉動，但目前尚未就診，因為還在心裡醫師的看診名單上排隊。

史塔特福德在庭上坦承犯下2項嚴重不雅行為，以及1項不雅行為的指控，並對自身舉動可能對他人造成的痛苦與壓力感到抱歉。不過地方法院法官鄧肯（Lynette Duncan）認為被告的犯行，是對墓地死者與其家屬的大不敬，因此判處2個月有期徒刑，至少入獄12天，可以澳幣500元（約新台幣1.4萬元）與18個月良好行為抵換，另必須接受心理諮詢；對此，史塔特福德到庭外後向媒體表示，「我不會再犯了」。