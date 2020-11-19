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支持美台簽署FTA！美參議員將提決議案　再邀蔡英文訪華府

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▲▼Pat Toomey。（圖／達志）

▲共和黨籍聯邦參議員杜美。（資料圖／達志）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

中共侵略野心日增，美國共和黨籍參議員杜美今天表示，美方應多方面深化與台灣關係，包含洽簽FTA、建立政府高層常態性往來、邀總統蔡英文訪問華府，並持續支持台灣自我防衛等。

華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）今天舉辦「挑戰時期下的美台夥伴關係」線上研討會，邀請共和黨籍聯邦參議員杜美（Pat Toomey）探討如何深化美台關係。陸委會主任委員陳明通也以視訊方式出席並致詞。

杜美表示，中共侵略野心日益增加，台灣身處北京侵略行徑第一線；中國國家主席習近平多次強調欲統一台灣，而中共之所以如此迫切想拿下台灣，是因為台灣證明與中國擁有相近歷史、語言、文化與種族背景的社會，也能同時擁有民主、自由價值與繁榮。

杜美指出，目前時代最艱鉅的挑戰，就是有兩大陣營積極在世界各地爭奪影響力與盟友，一邊是自由民主政府與法治，一邊則是威權政府、言論審查、否定人權及貪腐等。「我們都知道美國屬哪一邊，而中共不幸地是在另外一邊。」

他說：「台灣無疑身處這場競爭最前線。台灣擁有以民主市場為機制的經濟與自由社會，但門外就住著致力摧毀這些原則價值的中共，這就是為什麼深化對台灣的支持對美國來說如此重要。」

杜美舉例，美方能增強對台外交支持，例如對排除台灣的國際組織做出反擊，也可以建立政府高層間常態性往來，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）8月訪台就是個很好的範例，華府也應正式邀請蔡總統來訪。

在軍事方面，杜美呼籲美國持續對台軍售，以強化台灣不對稱防衛戰略，並邀請台灣參加美國與盟友間的軍事演練。

此外，杜美指出，美方也應進一步推動美台經濟關係，特別是貿易方面。他說，他本週將於參議院提出決議案，支持美台洽簽自由貿易協定（FTA），未來也將督促新政府朝與台灣簽署FTA的方向前進。

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