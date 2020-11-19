美民主黨眾院領袖帶頭續挺　丟席次仍推裴洛西當議長

▲裴洛西（Nancy Pelosi）預料明年仍被推舉為眾議院議長。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

儘管美國民主黨在11月3日聯邦眾議院改選時，有部分席次落入共和黨之手，眾院民主黨人今天仍支持裴洛西（Nancy Pelosi）再任兩年眾議院議長。

路透社報導，眾議院明年1月初仍得進行全院表決，來決定議長人選。屆時共和黨也會推派自己的候選人，但可能不會成功，因為他們在435席的眾院占少數。

80歲的裴洛西身為議長，能設定眾院議程；若美國總統出缺，她將是第二順位繼任人。

裴洛西在民主黨籍眾院議員的閉門會議中表示，她的優先任務會是通過執法部門改革法案，以及因應醫護和環境議題的法案。

根據裴洛西辦公室釋出的說法，裴洛西表示：「我們這兒有顯現出醫護體系不公的冠狀病毒，我們必須處理這種不公平，以擊潰病毒、向我們的英雄致敬、把錢送進美國人民的口袋。」

過去幾個月來，民主黨與共和黨人一直談不攏新的疫情援助法案。如果未來幾週雙方還無法達成協議，這項法案可能成為2021年初國會的首要任務。

除了裴洛西，眾院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）、民主黨黨鞭柯里本（James Clyburn）與目前擔任領導職位的其他人，也獲支持續任。