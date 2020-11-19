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加拿大首次指名中俄「網路犯罪重大威脅」　憂外國擾亂電力供應

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▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲連同中國、俄羅斯在內，4國被加拿大點名網路犯罪活動活躍。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社渥太華18日綜合外電報導

加拿大今天首度指明，中國、俄羅斯、伊朗和北韓政府支持的計畫是重大網路犯罪威脅，同時表示，加拿大憂心外國行為人可能試圖擾亂電力供應。

路透社報導，加拿大通訊安全局（CSE）表示，這4國的計畫對加拿大構成最大戰略威脅。

加拿大通訊安全局在第2份國家網路威脅評估結果中表示：「一般而言，國家支持的網路活動是最精密複雜的威脅。」

過去兩年來，加拿大與中國關係顯著惡化。渥太華（Ottawa）政府也嚴厲批評莫斯科（Moscow）當局。

加拿大通訊安全局2018年公布首份評估結果時已曾提及外國行為人，但未點明那些國家。不過今年7月，加拿大已加入英美等國家，指控俄羅斯支持的駭客試圖竊取2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗數據。

中國與俄羅斯多次否認試圖侵入他國重要基礎設施。

加拿大通訊安全局指出，駭客極不可能會在非戰爭時期蓄意嘗試干擾重要系統、導致重大損失或人員死亡，但他們「可能會鎖定加拿大關鍵組織…替未來活動預先部署，或作為某種形式的恐嚇」。

「國家支持的行為人非常可能為了干擾電力供應，額外嘗試發展所需的網路能力。」

加拿大通訊安全局還說，2019年，與俄羅斯相關的行為人曾刺探美國與加拿大電力設施的網路。基於在冠狀病毒疾病疫情期間，有許多加拿大人仰賴數位服務，足見駭客威脅有多嚴重。

加拿大通訊安全局參與評估中國華為公司是否能為新一代5G網路供應設備。美國與加拿大其他緊密盟友已採取行動封堵華為，因為華為5G設備可能藏有後門供間諜入侵。

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