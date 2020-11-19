全球破5600萬例確診！義大利日增3.4萬人染疫　米蘭疫情嚴峻

▲義大利疫情嚴峻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間19日上午5點30分，全球累計突破5600萬例，來到5605萬1621例確診、134萬5851死。歐洲各國疫情仍嚴重，義大利通報確診數字也仍未消退，單日新增超過3萬4000例，較前一日上升。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，義大利過去24小時新增3萬4283例確診、753死，較前一日3萬2191例確診、731人死亡略為上升，米蘭（Milan）為中心的倫巴底大區（Lombardy）仍是疫情重災區。目前義大利累計127萬2352例確診、4萬7217死。

▲拿坡里城外聖保祿大殿，醫護人員在裡頭設置篩檢站，為民眾進行病毒檢驗。（圖／路透）

其他歐洲國家方面，感染數字居全球第四的法國，累計達211萬5492例確診、4萬6771死；俄羅斯累計197萬5629例、3萬4068死；西班牙累計152萬5341例、4萬2039死；英國累計143萬4002例、5萬3368死。

美國累計1146萬8739例、24萬9935死；印度累計891萬2907例、13萬993死。

拉丁美洲方面，巴西累計591萬1758例、16萬6699死；阿根廷累計132萬9005例、3萬6106死；哥倫比亞累計121萬1128例、3萬4381死；墨西哥累計101萬1153例、9萬9026死；祕魯累計93萬9931例、3萬5317死。